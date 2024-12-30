Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войны

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1+1 media в рамках проекта "Здійсни мрію" продолжает реализовывать заветные желания подопечных фонда "Дети Героев", которые потеряли одного или обоих родителей из-за войны. На этот раз семеро мечтателей лично встретились с Дмитрием Комаровым, ведущим программы "Мир наизнанку. Украина" и "Мир наизнанку", в сказочном месте - "Резиденции Санты" на ВДНХ.

Перед тем, как пообщаться со своим кумиром, детей ждала увлекательная интерактивная программа, которая состояла из игр, веселых активностей с эльфами и незабываемой встречи с самим Сантой.

"Любая мечта, которая осуществляется, - это счастье, тем более для ребенка. Эти детки очень контактные, они не закрываются. Они тянутся душой к хорошему, к лучшему, к какому-то добру и, конечно, к своей мечте. И эта мечта сегодня реализовалась - их посетил Дмитрий", - подчеркнул Санта, который вместе с командой "Здійсни мрію" помог подарить детям настоящее чудо.

видео дня

В "Резиденции Санты" Дмитрий Комаров появился совершенно неожиданно, подарив мечтателям незабываемые эмоции. Во время общения дети имели возможность узнать больше о самых экстремальных съемках путешественника и получить от него тематические подарки - особые часы, которые пригодятся во время путешествий, поскольку имеют встроенный термометр, компас, свисток и даже могут развести костер.

"Эти детки очень сильные, несмотря на трагедию, которую пережили. Они продолжают жить. Наша задача - сделать их жизнь счастливой. Меня поразило то, что они на память знают сотни программ, идеально и посекундно. Поэтому мне было важно рассказать им, что осталось за кадром, дать мотивацию и силу верить в себя",- отметил Дмитрий после встречи.

Дети павших защитников приехали в Киев из разных городов Украины. В частности, 7-летний Владимир Кочубей приехал в столицу с мамой Марией из города Глухов, Сумской области, который расположен в десяти километрах от российской границы. Папа Вовы, Иван Кочубей, два года войны провел в горячих точках: Угледар, Бахмут, Авдеевка. К сожалению, мужчина погиб в марте этого года во время боя в Донецкой области.

Среди участников встречи был и 18-летний Егор, который родился в Донецке, однако с 2014 года проживает в Киеве. Парень в память о папе играет на электрогитаре. Хранит воспоминания о родном человеке и Рената. Девушка вместе с мамой и братом занимаются волонтерством.

"Этот флаг будет для меня талисманом. Очень хотела, чтобы Дмитрий Комаров его подписал. И моя мечта осуществилась", - добавила Рената.

Узнать подробнее о том, как прошла встреча, можно в тематическом видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook, а также в сюжете проекта "Сніданок з 1+1", который доступен по этой ссылке.

Напоминаем, что ранее, 6 декабря, в День святого Николая, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретился с детьми героев, таким образом осуществив одну из их мечтаний. Подробнее об этом можно узнать по этой ссылке.

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