Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий

В Украине во всех кинотеатрах вышел новый фильм британского режиссера Гая Ричи. Это их первая работа с Джейсоном Стейтемом за 15 лет.
Долгожданный фильм с Джейсоном Стейтемом Гнев человеческий вышел в Украине через несколько недель после запланированной даты - во время локдауна 20 апреля кинотеатры не работали.
Сотрудничество Ричи и Стейтема возобновилось после 15 лет перерыва и фильма Карты, деньги два ствола. Британцы сделали римейк французского фильма Инкассатор 2004 года, частично изменив некоторые особенности сюжета.
Мы посетили допремьерный пресс-показ фильма с Volga Ukraine, и одними из первых оценили фирменные шуточки Гая Ричи.
Гнев человеческий 2021 - сюжет
Сценарий фильма писали Гай Ричи, Айван Эткинсон, Николя Бухриф и Марн Дэвис. Они решили основательно сменить сюжет Инкассатора, сделав акцены на другие ценности. В оригинальном фильме неопытный финансист из-за депрессии меняет работу, чтобы умереть, или найти убийц своего сына, в то время как герой Джейсона Стейтема - вовсе не беспомощный, а глава криминальной группировки и убийца.
Фильм Инкассатор больше бы подошел к современным требованиям Голливуда - эмоционально травмированный сомневающийся мужчина, который не стыдится показать слезы в главной роли, никаких "лавстори" и драматический финал.
С другой стороны, фильм Ричи - вызов кинотрендам. С первой минуты в нем море расистских шуток, шуток про лысых, старых, представителей ЛГБТ и тд. Джейсон Стейтем локо прикидывается "веником" перед работниками инкассаторской службы, чтобы добраться до убийц сына и выместить на них свою ярость.
Кроме того, Гай Ричи раскрыл всех героев - и предателя в депо, и трагедию убийцы Хилла, и даже показал, как хорошие парни превратились в грабителей и убийц. Так что, на самом деле, сложно назвать грабителей антагонистами - среди них оказался только один беспринципный любитель денег, на которого и нацелил свой ствол герой фильма.
Единственное, что расстраивает - поскольку создатели убрали слишком трагический финал оригинального фильма, конец Гнева человеческого остается непонятным, и в конце вышел не раскрытый вопрос, а белое пятно, которое подпортило впечатление от фильма.
Картина подана в прекрасном стиле Гая Ричи и Квентина Тарантино - разбитая на 4 главы, с нелилейной сюжетной линией, которая показывает ситуацию со всех строн и под всеми точками зрения - и героя, и злодеев.
Гнев человеческий 2021 - игра и спецэффекты
Изображать безмятежность и напряженное пассивно-агессивное состояние Джейсон Стейтем умеет отлично, но в этот раз у него были шикарные партнеры -
Винсент Корлеоне Терри Бенедикт Энди Гарсиа буквально сыграл в фильме обычную роль Моргана Фримена. Он появляется пару раз, чтобы объяснить, что происходит, и делает это шикарно и со вкусом в стиле ЦРУшников из американских боевиков. Скотт Иствуд, если кто не понял - сын Того Самого Иствуда - в это раз играет не за ту команду.
Спецэффекты преимущественно в драках и в одной погоне, с чем авторы фильма прекрасно справились, не приукрашая чересчур, но и держа постоянно в напряжении.
В отличии от французского фильма, мотивация всех героев подана прекрасно, и не возникает желания вскидывать руки к небу с восклицанием немого вопроса и возмущения.
Гнев человеческий 2021 - актеры и роли
- Джейсон Стейтем - Хилл
- Энди Гарсиа - агент
- Post Malone - грабитель
- Скотт Иствуд - Джен
- Джеффри Донован - Джексон
- Джош Хартнетт - Дэйв
- Марсан - Терри
- Лайн Рени - Кирсти
- Голт Маккеллен - Пуля
- Лаз Алонсо - Карлос
- Ниам Алгар - Дана
- Алекс Фернс - Джон
- Рауль Кастильо - Сэм
- ДеОбия Опарей - Брэд
- Энтони Моллинари - грабитель
- Крис Рейли - Том
Гнев человеческий 2021 - когда премьера в Украине и мире
- Нидерланды – 4 марта
- Россия – 22 апреля
- Австралия, Сербия, Хорватия – 29 апреля
- Грузия – 6 мая
- Канада, США, Латвия – 7 мая
- Украина – 13 мая
- Литва – 14 мая
- Аргентина, Мексика, Португалия – 20 мая
- Исландия, Финляндия – 21 мая
- Бразилия – 27 мая
- Испания, Норвегия – 28 мая
- Болгария, Польша – 4 июня
- Эстония – 11 июня
- Франция – 16 июня
- Словакия – 24 июня
- Швеция – 30 июня
- Германия – 30 июня
- Великобритания, Ирландия – 23 июля
Напомним, фильм Гнев человеческий вышел во всех кинотеатрах Украины с 13 мая. Билеты были доступны онлайн и в кассах еще до премьеры.
Александр Галаджий для сайта Главред