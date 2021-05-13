Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий

Гнев человеческий - рецензия и обзор фильма / пресс-служба Volga film

Долгожданный фильм с Джейсоном Стейтемом Гнев человеческий вышел в Украине через несколько недель после запланированной даты - во время локдауна 20 апреля кинотеатры не работали.

Сотрудничество Ричи и Стейтема возобновилось после 15 лет перерыва и фильма Карты, деньги два ствола. Британцы сделали римейк французского фильма Инкассатор 2004 года, частично изменив некоторые особенности сюжета.

Мы посетили допремьерный пресс-показ фильма с Volga Ukraine, и одними из первых оценили фирменные шуточки Гая Ричи.

Гнев человеческий 2021 - сюжет

Сценарий фильма писали Гай Ричи, Айван Эткинсон, Николя Бухриф и Марн Дэвис. Они решили основательно сменить сюжет Инкассатора, сделав акцены на другие ценности. В оригинальном фильме неопытный финансист из-за депрессии меняет работу, чтобы умереть, или найти убийц своего сына, в то время как герой Джейсона Стейтема - вовсе не беспомощный, а глава криминальной группировки и убийца.

Фильм Инкассатор больше бы подошел к современным требованиям Голливуда - эмоционально травмированный сомневающийся мужчина, который не стыдится показать слезы в главной роли, никаких "лавстори" и драматический финал.

С другой стороны, фильм Ричи - вызов кинотрендам. С первой минуты в нем море расистских шуток, шуток про лысых, старых, представителей ЛГБТ и тд. Джейсон Стейтем локо прикидывается "веником" перед работниками инкассаторской службы, чтобы добраться до убийц сына и выместить на них свою ярость.

Гнев человеческий 2021 - сюжет / пресс-служба Volga film

Кроме того, Гай Ричи раскрыл всех героев - и предателя в депо, и трагедию убийцы Хилла, и даже показал, как хорошие парни превратились в грабителей и убийц. Так что, на самом деле, сложно назвать грабителей антагонистами - среди них оказался только один беспринципный любитель денег, на которого и нацелил свой ствол герой фильма.

Единственное, что расстраивает - поскольку создатели убрали слишком трагический финал оригинального фильма, конец Гнева человеческого остается непонятным, и в конце вышел не раскрытый вопрос, а белое пятно, которое подпортило впечатление от фильма.

Картина подана в прекрасном стиле Гая Ричи и Квентина Тарантино - разбитая на 4 главы, с нелилейной сюжетной линией, которая показывает ситуацию со всех строн и под всеми точками зрения - и героя, и злодеев.

Гнев человеческий 2021 - игра и спецэффекты

Изображать безмятежность и напряженное пассивно-агессивное состояние Джейсон Стейтем умеет отлично, но в этот раз у него были шикарные партнеры - Винсент Корлеоне Терри Бенедикт Энди Гарсиа буквально сыграл в фильме обычную роль Моргана Фримена. Он появляется пару раз, чтобы объяснить, что происходит, и делает это шикарно и со вкусом в стиле ЦРУшников из американских боевиков. Скотт Иствуд, если кто не понял - сын Того Самого Иствуда - в это раз играет не за ту команду.

Спецэффекты преимущественно в драках и в одной погоне, с чем авторы фильма прекрасно справились, не приукрашая чересчур, но и держа постоянно в напряжении.

В отличии от французского фильма, мотивация всех героев подана прекрасно, и не возникает желания вскидывать руки к небу с восклицанием немого вопроса и возмущения.

Гнев человеческий 2021 - актеры и роли / пресс-служба Volga film

Гнев человеческий 2021 - актеры и роли

Джейсон Стейтем - Хилл

Энди Гарсиа - агент

Post Malone - грабитель

Скотт Иствуд - Джен

Джеффри Донован - Джексон

Джош Хартнетт - Дэйв

Марсан - Терри

Лайн Рени - Кирсти

Голт Маккеллен - Пуля

Лаз Алонсо - Карлос

Ниам Алгар - Дана

Алекс Фернс - Джон

Рауль Кастильо - Сэм

ДеОбия Опарей - Брэд

Энтони Моллинари - грабитель

Крис Рейли - Том

Гнев человеческий 2021 - рецензия на фильм / пресс-служба Volga film

Гнев человеческий 2021 - когда премьера в Украине и мире

Нидерланды – 4 марта

Россия – 22 апреля

Австралия, Сербия, Хорватия – 29 апреля

Грузия – 6 мая

Канада, США, Латвия – 7 мая

Украина – 13 мая

Литва – 14 мая

Аргентина, Мексика, Португалия – 20 мая

Исландия, Финляндия – 21 мая

Бразилия – 27 мая

Испания, Норвегия – 28 мая

Болгария, Польша – 4 июня

Эстония – 11 июня

Франция – 16 июня

Словакия – 24 июня

Швеция – 30 июня

Германия – 30 июня

Великобритания, Ирландия – 23 июля

Напомним, фильм Гнев человеческий вышел во всех кинотеатрах Украины с 13 мая. Билеты были доступны онлайн и в кассах еще до премьеры.

Александр Галаджий для сайта Главред