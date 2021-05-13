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Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий

Александр Галаджий

журналист

13 мая 2021, 14:30

В Украине во всех кинотеатрах вышел новый фильм британского режиссера Гая Ричи. Это их первая работа с Джейсоном Стейтемом за 15 лет.

Гнев человеческий
Гнев человеческий - рецензия и обзор фильма / пресс-служба Volga film

Долгожданный фильм с Джейсоном Стейтемом Гнев человеческий вышел в Украине через несколько недель после запланированной даты - во время локдауна 20 апреля кинотеатры не работали.

Сотрудничество Ричи и Стейтема возобновилось после 15 лет перерыва и фильма Карты, деньги два ствола. Британцы сделали римейк французского фильма Инкассатор 2004 года, частично изменив некоторые особенности сюжета.

Мы посетили допремьерный пресс-показ фильма с Volga Ukraine, и одними из первых оценили фирменные шуточки Гая Ричи.

Гнев человеческий 2021 - сюжет

Сценарий фильма писали Гай Ричи, Айван Эткинсон, Николя Бухриф и Марн Дэвис. Они решили основательно сменить сюжет Инкассатора, сделав акцены на другие ценности. В оригинальном фильме неопытный финансист из-за депрессии меняет работу, чтобы умереть, или найти убийц своего сына, в то время как герой Джейсона Стейтема - вовсе не беспомощный, а глава криминальной группировки и убийца.

Фильм Инкассатор больше бы подошел к современным требованиям Голливуда - эмоционально травмированный сомневающийся мужчина, который не стыдится показать слезы в главной роли, никаких "лавстори" и драматический финал.

С другой стороны, фильм Ричи - вызов кинотрендам. С первой минуты в нем море расистских шуток, шуток про лысых, старых, представителей ЛГБТ и тд. Джейсон Стейтем локо прикидывается "веником" перед работниками инкассаторской службы, чтобы добраться до убийц сына и выместить на них свою ярость.

Гнев человеческий 2021
Гнев человеческий 2021 - сюжет / пресс-служба Volga film

Кроме того, Гай Ричи раскрыл всех героев - и предателя в депо, и трагедию убийцы Хилла, и даже показал, как хорошие парни превратились в грабителей и убийц. Так что, на самом деле, сложно назвать грабителей антагонистами - среди них оказался только один беспринципный любитель денег, на которого и нацелил свой ствол герой фильма.

Единственное, что расстраивает - поскольку создатели убрали слишком трагический финал оригинального фильма, конец Гнева человеческого остается непонятным, и в конце вышел не раскрытый вопрос, а белое пятно, которое подпортило впечатление от фильма.

Картина подана в прекрасном стиле Гая Ричи и Квентина Тарантино - разбитая на 4 главы, с нелилейной сюжетной линией, которая показывает ситуацию со всех строн и под всеми точками зрения - и героя, и злодеев.

Гнев человеческий 2021 - игра и спецэффекты

Изображать безмятежность и напряженное пассивно-агессивное состояние Джейсон Стейтем умеет отлично, но в этот раз у него были шикарные партнеры - Винсент КорлеонеТерри Бенедикт Энди Гарсиа буквально сыграл в фильме обычную роль Моргана Фримена. Он появляется пару раз, чтобы объяснить, что происходит, и делает это шикарно и со вкусом в стиле ЦРУшников из американских боевиков. Скотт Иствуд, если кто не понял - сын Того Самого Иствуда - в это раз играет не за ту команду.

Спецэффекты преимущественно в драках и в одной погоне, с чем авторы фильма прекрасно справились, не приукрашая чересчур, но и держа постоянно в напряжении.

В отличии от французского фильма, мотивация всех героев подана прекрасно, и не возникает желания вскидывать руки к небу с восклицанием немого вопроса и возмущения.

Гнев человеческий 2021
Гнев человеческий 2021 - актеры и роли / пресс-служба Volga film

Гнев человеческий 2021 - актеры и роли

  • Джейсон Стейтем - Хилл
  • Энди Гарсиа - агент
  • Post Malone - грабитель
  • Скотт Иствуд - Джен
  • Джеффри Донован - Джексон
  • Джош Хартнетт - Дэйв
  • Марсан - Терри
  • Лайн Рени - Кирсти
  • Голт Маккеллен - Пуля
  • Лаз Алонсо - Карлос
  • Ниам Алгар - Дана
  • Алекс Фернс - Джон
  • Рауль Кастильо - Сэм
  • ДеОбия Опарей - Брэд
  • Энтони Моллинари - грабитель
  • Крис Рейли - Том
Гнев человеческий 2021
Гнев человеческий 2021 - рецензия на фильм / пресс-служба Volga film

Гнев человеческий 2021 - когда премьера в Украине и мире

  • Нидерланды – 4 марта
  • Россия – 22 апреля
  • Австралия, Сербия, Хорватия – 29 апреля
  • Грузия – 6 мая
  • Канада, США, Латвия – 7 мая
  • Украина – 13 мая
  • Литва – 14 мая
  • Аргентина, Мексика, Португалия – 20 мая
  • Исландия, Финляндия – 21 мая
  • Бразилия – 27 мая
  • Испания, Норвегия – 28 мая
  • Болгария, Польша – 4 июня
  • Эстония – 11 июня
  • Франция – 16 июня
  • Словакия – 24 июня
  • Швеция – 30 июня
  • Германия – 30 июня
  • Великобритания, Ирландия – 23 июля

Напомним, фильм Гнев человеческий вышел во всех кинотеатрах Украины с 13 мая. Билеты были доступны онлайн и в кассах еще до премьеры.

Александр Галаджий для сайта Главред

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