Мягкая походка diversity: рецензия на фильм "Уроки толерантности"

В украинском прокате идет неполиткоррекатная и рвущая шаблоны комедия "Уроки толерантности" (режиссер - Аркадий Непиталюк).

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кадр из х/ф "Уроки толерантности" / Solar media entertaiment

Где-то на окраине Киева проживает семейство - хлопотливая мама-учительница (Елена Узлюк), недалекий обыватель-папа (Александр Ярема), ершистый гоповатый сын (Александр Пискунов) и мечтающая стать актрисой-дочь подросток (Каролина Мруга). Все живут, что называется, без кайфа - на кредитах и долгах, потому как кроме матери денег никто не зарабатывает. И тут она предлагает решение проблемы - поучаствовать в госпрограмме по обучению толерантности. И для этого нужно всего-ничего - поселить у себя дома на несколько недель гея. Поворчав и слегка справившись с обалдением, семейство соглашается. И у них на пороге возникает подтянутый и спортивный сантехник Василий (Акмал Гурезов). Приключения начинаются.

Идея экранизировать суперэпатажную и провокативную пьесу Игоря Билыця "Гей-парад" - прямо скажем, не самая очевидная для украинского кино. Тем не менее режиссеру Аркадию Непиталюку еще со времен своего полнометражного дебюта "Припутни" не привыкать ни к непростому драматургическому материалу, ни к суржику, ни к матюкам, ни к изучению глубинных повадок украинских обывателей.

Собственно, кино и получилось, как обычно бывает, с экранизациями пьес, очень камерным - действие сюжета практически не выбирается из декораций раздолбанной хрущевки семейства - и максимально завязано на актерской игре. И каст тут просто шикарный. Особенно отжигают в ролях родителей Узлюк (которая большинству зрителей больше известна как актриса дубляжа) и Ярема (совсем недавно сыгравший зловещего "крестного отца" в "Памфире"). Но и другие от них не отстают - особенно тут выделяется Пискунов в роли сына.

Ну и юмор - он тут великолепен, хотя довольно-таки грубого толка - то ли Рабле, то ли Мел Брукс. И, конечно, кино не стоит смотреть фанатами "кристально чистого украинского языка" и просто консерваторам - шаблоны оно разрывает на раз-два.

Всем остальным "Уроки толерантности" строго рекомендуется к просмотру - настолько гомерически смешной отечественной комедии в прокате не было давно

Смотрите на видео трейлер фильма "Уроки толерантности":

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