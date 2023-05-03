"Нас могли убить": в спецпроекте Комарова "Год. За кадром" Резников откроет подробности визита в беларусь на переговоры с рф

Алексей Резников вспомнил исторический визит в беларусь на переговоры с россией в первые дни полномасштабного вторжения.

https://glavred.info/movies/nas-mogli-ubit-v-specproekte-komarova-god-za-kadrom-reznikov-otkroet-podrobnosti-vizita-v-belarus-na-peregovory-s-rf-10467571.html Ссылка скопирована

Дмитрий Комаров, Алексей Резников / скриншот с видео

В пятницу, 5 мая, в 21.30 на 1+1 Украина выйдет второй выпуск спецпроекта Дмитрия Комарова "год. За кадром". В нем министр обороны Украины Алексей Резников расскажет о сложнейшем для него периоде полномасштабного вторжения и откроет подробности командировки в Беларусь на переговоры с Россией в 2022 году.

Во время интервью с Дмитрием Комаровым Алексей Резников вспомнил исторический визит в Беларусь на переговоры с Россией в первые дни полномасштабного вторжения и раскрыл подробности, которые до сих пор оставались за кадром новостных сюжетов.

"Нас могли по дороге взять в заложники или по дороге убить, и на этом все. Добиралась мы туда интересно. Уже можно это раскрыть. Они предлагали, что нам сделают коридор, и через оккупированную часть, мы к ним заедем. Мы отказались и сказали, что доберемся так, как посчитаем нужным", - вспоминает министр обороны.

видео дня

В выпуске "Год. За кадром" Алексей Резников расскажет, как организовывалась эта поездка и каким образом украинская делегация в конце концов попала в Беларусь.

Также в интервью Комарову министр обороны рассказал, какой момент был самым сложным для него с начала полномасштабного вторжения.

"Это было ровно на 21 день полномасштабного вторжения. Эти три недели я практически не спал. Я понял, что уже не имею сил. Было неоправданное ожидание, что 2-3 недели и это должно кончиться. Каждый раз, когда ждешь, что оно должно закончиться, а оно не заканчивается, то вот это безумно изнуряет", - поделился Алексей Резников.

Алексей Резников поделится с Дмитрием и личными подробностями. Министр обороны расскажет, где находится его семья, и как он поддерживает свое психологическое состояние.

Какой момент с начала полномасштабного вторжения был самым сложным для министра обороны, как пошел на дно крейсер "Москва" и где находится клон этого корабля, смотрите в новом выпуске спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром". Премьера 5 мая в 21.30 на 1 + 1 Украина.