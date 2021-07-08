Натали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы / Disney / Getty Images

В середине 90-х американские спецслужбы вот-вот накроют семью русских разведчиков нелегалов (Дэвид Харбор - Очень странные дела и крайний Хеллбой и Рейчел Вайс - Лобстер, Фаворитка). Они едва успевают улепетнуть с украденными секретами на Кубу, забрав двух дочерей (старшую, с невообразимо аквамариновым цветом волос играет, к слову, дочь Миллы Йовович). Там и выясняется, что семья была фикцией, девочек разлучают. И по взгляду зловредного генерала с пиратской фамилией Дрейков (Рэй Уинстон) понятно - их точно не ждет ничего не хорошего. Через 20 лет - после событий фильма Первый мститель: Противостояние - матерая шпионка Наташа Романофф ака Черная вдова (по-прежнему Скарлетт Йоханнсон) срывается в бега от властей США. И в погоне за супер-мега-секретным материалом натыкается на свою выросшую фиктивную сестру (Флоренс Пью - Маленькие женщины). Та с промытыми мозгами служит супер-киллершей у Дрейкова. Но быстро понимает, что тот гад, негодяй и фаллократ, которого нужно наказать.

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Заранее прошу прощения у читателей за столь долгое вступление, но, право, к 24-му полнометражному фильму киновселенная Marvel обросла таким количество деталей и сюжетных линий, что удержать их все одновременно в голове могут только упертые фанаты. "Черная вдова" должна была стать дембельским аккордом Йоханнсон в роли сексапильной, ироничной и боевитой Наташи Романофф и красивым концом третьей фазы киновселенной (тем более что извечные конкуренты из DC / Warner преуспели с Чудо-женщиной и потратить пару сотен миллионов на блокбастер о супергероине стало чуть безопасней). Но пандемия вмешалась и кино вышло с более чем годовым опозданием. Как бы странно зависнув в пространстве.

В общем-то, не нужно обладать гением Тони Старка, чтобы понять - лучшим жанром для сольного фильма про Черную вдову станет шпионский боевик. И вот проблемы начинаются почти сразу. Режиссерка Кейт Шортланд в таком жанре никогда не работала раньше. А сценаристы не смогли придумать более-менее оригинальный сюжет и нарубили в оливье мешанину из приключений Джейсона Борна и Итана Ханта.

Плюс видно, что и Йоханссон крашеные хной локоны Черной вдовы уже приелись заметно и большую часть сцен она то ли просто отрабатывает свой 15-миллионный гонорар, то ли просто играет из благодарности к персонажу, который превратил ее из очередной вуди-алленовской актрисы в голливудскую мегазвезду

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Экшен поставлен неплохо, но не более того. Плюс вечная проблема Marvel - невнятные злодеи. Дрейков не страшен ни капли и похож не на коварного негодяя, а на средней руки бандита с претензиями. Ну и план у него опасен смехотворно. А якобы главный противник Наташи - зловещий Таскмастер (с его личностью и связана основная внезапность фильма) тут присутствует в чисто формальных дозах.

Зато в чем преуспел, так в это в шутках и в клюкве (на удивление, кстати, не развесистой и не раскидистой). Харбор в роли русского ответа Капитану Америке с гордостью носит наколки "Карл Маркс" на кулаках, отчаянно комикует, выставляет себя на посмешище и неухоженностью бороды здорово напоминает писателя Солженицына. Вайс, конечно, с чисто британскими высокими скулами и поджатыми губами, ни разу не похожа на российскую шпионку-ученую, но играет здорово. Вообще, фильм выглядит лучше всего, когда вся фальшивая семейка собирается в усадьбе (практически как в чеховских пьесах, разве что героиня Вайс не вишневый сад пестует, а дрессирует боевых суперсвиней - жаль без демонстрации передач Соловьева и Киселева) пьет водочку, кушает оливье и премило собачится друг с другом.

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Актриса Пью, к слову, несмотря на свой юный возраст и понятную неопытность в экшен-жанре, справляется неплохо, убедительно дерется и хорошо работает в паре с матерой Йоханнсон (особенно хороши их подколки-пикировки. И на ее героиню у руководства Marvel точно большие планы - как минимум в грядущем сериале "Соколиный глаз".

P.S. Для нетерпеливых. Сцена после титров будет - так что не торопитесь убегать из кинозала.