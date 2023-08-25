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"Не зря в том лесу партизанил": рецензия на фильм "Довбуш"

Дмитрий Видоменко
25 августа 2023, 21:47 обновлено 25 августа, 21:59
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В украинском прокате идет новый фильм режиссера Олеся Санина ("Мамай", "Поводырь") - исторический боевик "Довбуш".
Довбуш
Сергей Стрельников в главной роли в фильме "Довбуш" / Pronto film / Film.ua

Начало XVIII века. В Карпатах и окрестностях лютуют польские паны всяческие издеваясь над местным населением. И уповать на защиту от произвола властей можно только на опрышек - которые партизанят и грабят в бесконечных карпатских лесах. А в ответ поляки лютуют еще сильнее и в ходе карательной экспедиции убивают бедного гуцула Василия Довбуша. Как говорилось в классическом фильме: "Это была большая ошибка". Ведь в ответ его дети - бедовый Иван (Алексей Гнатковский) и загадочно-мистический Олекса (Сергей Стрельников) берутся за топоры-бартки, собирают ватагу и начинают мстить. Чем немало гневят местную злобную помещицу графиню Яблоновскую (Агата Бузек) и ее полюбовника, капитана Пшелусского (Матеуш Косьцюкевич). В общем, так и случилось рождение легенды Карпат.

В бурной и сложной истории украинского кино после 1991 года творчество режиссера Олеся Санина выделяется на общем фоне примерно так же, как гора Поп Иван на общем фоне Карпатских гор. При том, что за минувшие 20 лет он снял всего несколько игровых фильмов ("Довбуш" - собственно, третий), но каждый его проект поражал и размером амбиций, и масштабом съемок.

Довбуш

Но "Довбуш" сразу можно, едва посмотрев первые минуты, можно назвать самым амбициозным и самым масштабным проектом Санина (и его, пожалуй, полноценного соавтора - маститого оператора Сергея Михальчука). Во многом это вызвано объемом и сложностью материала - ведь экранизируется, ни много, ни мало, народный эпос и полноценный миф (потому как достоверных исторических сведений о реальном Олексе Довбуше очень мало осталось).

Соответственно, Санин и его команда работают с материалом как следует - Довбуш показан в большинстве сцен скорее как эпический герой - нечто среднее между Конаном, Горцем и ранними героями Клинтами Иствуда (к слову сказать, в фильме есть прекрасная вестерн-сцена, которую бы наверняка оценили титаны жанра вроде Сэма Пекинпы или Джона Форда). Однако образ главного героя точно бы не заработал как следует, если бы не игра Сергея Стрельникова. Еще по роли японского сенсея в "Бесславных крепостных" было понятно, как он хорош в экшен-сценах, но в "Довбуше" он буквально превосходит сам себя.

Довбуш

Еще явно на пользу фильму идет то, что режиссер не стал злоупотреблять сценами в духе "украинского поэтическое кино" (чем грешили его предыдущие работы - "Мамай" и "Поводырь"). В сущности, в таком духе решена только романтическая линия - любви Довбуша к односельчанке Маричке (Дарина Плахтий). И тут все выглядит вполне уместно.

Подытоживая - "Довбуш" получился кино с редким сочетанием качеств. С одной стороны, оно несет явный отпечаток авторского замысла и идей, а с другой - оно очень зрелищное и дружелюбное к зрителю (чем, к сожалению, большая часть украинского кино по сей день похвастаться не может).

Смотрите на видео трейлер к фильму "Довбуш":

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олесь Санин Довбуш новости кино
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