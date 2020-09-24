Нереальный КОПец - дата выхода и трейлер полицейской комедии

Нереальний КОПец - дата выхода и актеры / VAIT Films

Студия VAIT Films готовит к выпуску невероятную комедию про украинских патрульных. Как и все в Украине - не обойдется без политики и коррупционных схем.

Кто снялся в новом фильме, и какой сюжет фильма Нереальный КОПец - читайте в нашем материале.

По сюжету, после личного обращения Президента Украины, все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Начальник полиции Петр Бурундяк (Стас Боклан) вызывает из Америки сына Василия (Дмитрий Ступка) и устраивает его работать патрульным к управлению полиции в Одессе.Читайте такжеГола правда 2020: страх и ненависть в Одессе, и Слава Каминская

До сих пор основной работой Василия Бурундяка было расходования родительских денег, но сейчас это удовольствие уже в прошлом. Развеселого мажора определяют на службу и дают напарника. Напарником Василия становится строгий лейтенант Богдан Громов (Богдан Юсипчук), который получил приказ подготовить Василия Бурундяка к Полицейскому Чемпионату Украины, который уже через месяц, и где будет присутствовать и президент.

В трейлере показали, как Василий учился стрелять из пистолета, как его избивает инструктор - в жизни его жена Полина Логунова, и как его пьяного забирают свои же - полицейские из ресторана.

Нереальний КОПец 2021 - актеры

Станислав Боклан,

Дмитрий Ступка,

Богдан Юсипчук,

Анна Саливанчук,

Влад Яма,

Полина Логунова,

Борис Барский,

Жанна Березовская

Нереальний КОПец 2021 смотреть онлайн первый трейлер фильма:

Фильм Нереальний КОПец выходит в Украине 1 января 2021 года.