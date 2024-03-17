"Он и песни может петь, и кататься мастер": рецензия на фильм "Я, "Победа" и Берлин"

В украинском кинопрокате идет фильм "Я, "Победа" и Берлин" - вольная экранизация автобиографической повести покойного "Кузьмы Скрябина".

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кадр из х/ф "Я, "Победа" и Берлин / B&H Film Distribution Company

Украина, Львов, начала 90-х. Юный кудрявый парень по кличке "Кузьма" (Иван Блиндар) вместе с друзьями играет в группе (на гитаре типа "Урал" и синтезаторе типа "Ионика") и лихо ухлестывает за солнцеволосым чудом по имени Барбара (Мария Стопник). Ради нее, в общем, он и покупает за 200 одолженных баксов ржавый автомобиль "Победа". На носу первый сольный концерт в районном ДК, но тут его хитросделанный приятель по кличке "Бард" (Владимир Гева) предлагает свой хитрый план - мотнуться в Германии с грузом советских манекенов и заодно поменять "Победу" на "Мерседес" у одного безумного немца. "Кузьма", мечтающий о "фирменной" гитаре "Фендер Стратокастер", недолго думая, соглашается.

Давно и по другому поводу пелось - "Единственный способ понравиться всем - это взять умереть". И эту противоречивую фразу можно с полным правом применить к тому, как сейчас воспринимается фигура Андрея "Кузьмы Скрябина" Кузьменко, погибшего в 2015 году в ДТП. Фигуры, чего греха таить, сложной и противоречивой. Музыканта талантливого и культового, но в памяти украинцев оставшегося скорее шоуменом-телеведущим, который иногда поет всякие песенки - чаще развеселые, реже лирические.

Собственно, в таком ключе и решена экранизация его автобиографической повести середины нулевых - и реальные события в этом кино максимально беллетризованы.

И эпоха начало 90-х воссоздана не дотошно, а фантазийно-бесшабашно (чего стоит хотя бы госномер "Победы" образца президентства Ющенко). Хотя странным образом это не раздражает - из-за выбранной дурашливой интонации, которая всей этой истории подходит превосходно.

Режиссерка Ольга Ряшина до этого сняла несколько лет назад комедию "Секс и ничего личного" с Сергеем Притулой и Романом Луцким, которую нужно было похвалить как минимум за картинку. Здесь по визуалу примерно тоже самое плюс бюджет позволил хотя бы минимальные съемки на немецкой натуре, что, конечно же, фильму заметно в плюс сыграло.

Кроме того, кино озвучено кавер-версиями хитов "Скрябина" - правда, по понятным причинам, из нулевых (из 90-х звучат разве что "То моє море" и "Танець пінгвина"), которые сделаны аккуратно и точно, в современном духе, без особых музыкальных изысков - что звездами, что "молодой шпаной".

Отдельной похвалы заслуживает артист Блиндар, который довольно убедительно трясет кудрями в кадре и изображает обаятельно-таланливого раздолбая. Плюс у него получился довольно убедительный дуэт с Гевой - что, конечно, очень важно для такого бадди-роуд-муви, каким пытались сделать этот фильм его создатели.

Подытоживая - "Я, "Победа" и "Берлин" получился легким и развлекательным фильмом, не претендующим на новые высоты в жанре (или на достоверную историю молодости "Кузьмы") или на внимание фанатов раннего творчества группы "Скрябин", но обычным посетителям мультиплексов он практически наверняка понравится

Смотрите на видео трейлер фильма "Я, "Победа" и Берлин":

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