УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Отряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна

Александр Галаджий

журналист

5 августа 2021, 16:25

В Украине с 5 августа вышел новый шикарный фильм от Джеймса Ганна - Отряд самоубийц: Миссия навылет.

Отряд Самоубийц 2
Отряд Самоубийц 2 / Warner Bros

Долгожданный фильм Джеймса Ганна Отряд самоубийц: Миссия навылет - вторая часть и перезапуск первого фильма, который, к сожалению, признали провальным.

Джеймс Ганн сам писал сценарий к фильму, и сюжетные линии тесно переплелись с прошлым фильмом, но и также дали возможность "пройти и забыть" его неудачи, чтобы вывести историю на другой уровень. Первое, что бросается в глаза - Ганну удалось распределить роли антигероев так, что мы не можем выделить главного героя - у каждого свои история и сюжет, который имеет логическое начало и финал.

Зал волнительно воспринимал каждый новый поворот в фильме, и с удовольствием принял финал.

Главред посетил допремьерный показ фильма, и готов поделиться впечатлениями.

Отряд самоубийц 2 - сюжет

Новый Отряд Самоубийц сохранил свой смысл, но с другой стороны полностью отличается от первого фильма. Начало знакомит нас с героями, среди которых знакомые нам Бумеранг, Харли Квинн и Полковник Флэг, но потом все идет совершенно непредвиденно.

Реклама

В планы главы проекта Уоллер не входит спасать суперзлодеев, и они отправлены на смертельное задание. Как и показали в трейлере - некоторых персонажей из первого фильма заменили другими актерами, а других - переиначили. Однако все тот же Бладспорт, знакомы с полковником Флэгом, Харли Квинн, которая уже успела сбежать от Уоллер, и снова была схвачена - в деле. Особое место уделили Миротворцу - обратной стороне Бладспорт, только с прямо противоположными моральными ценностями. Сыграл его Джон Сина, который и появится в сериале, над которым работают для HBO Max.Читайте такжеКосмический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros

Как обычно, суперзлодеев обманули еще на уровне выдачи задания, и в фильме есть несколько моментов, которые показывают, что местами показанные персонажи - лучше супергероев. При небольшой длительности фильма, нам открывают историю почти всех главных героев кроме Короля акулы, раскрывают двойную и тройную интригу, обвиняют во всем правительство США, и делают реверанс в виде потрясающего финала с намеком на продолжение. К слову - отличный прием, которым всегда пользуются на Netflix.

Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет
Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет - сюжет / Warner Bros

К несчастью - большая часть звездного состава фильма признала, что подустала от кинокомикса, так что, когда будет еще один Отряд самоубийц - неизвестно.

Отряд самоубийц 2 - игра и спэцеффекты

DC Films использовали уже привычный эффект с накладываем мультяшности на реальный мир - только недавно во всей красе это можно было наблюдать в Космическом Джеме. Кроме того, не стоит забывать о таких "мелочах", как сверхсила и ловкость персонажей, в особенности сверчеловеческая ловкость Харли Квинн, или проработанных на компьютере Ласку и Короля Акулу. Зато зрители в фильме в подробностях смогли рассмотреть "чертового кайдзю", как его назвал сотрудник Уоллер в трейлере. Необходимо отдать должное игре актеров - если члены Отряда самоубийц просто наслаждались ролью, а иногда откровенно прикалывались, то Виола Дэвис в роли Аманды Уоллер должна была постоянно на серьезной мине говорить просто невероятные вещи и угрозы, за что актрисе отдельное уважение.Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

Появление Джая Кортни в роли Капитана Бумеранга в трейлере обнадежило всех фанатов комиксов, но игра актера до последнего не выдавала шикарного плана Джемса Ганна в отношению актеров.

Миротворец и Флэг, сюжетные линии которых плотно переплелись в дуэте отжигали на том же уровне, что и соревнование Миротвоца и Бладспорт по количеству и способу убийств.

Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет
Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет - актеры и роли / Warner Bros

Сказать о том, что фильм вышел неудачным нельзя ни в коем случае - это тот долгожданный триумф DC Films, как с Чудо-женщиной, когда затраченные силы были достойно оценены фанатами.

Отряд самоубийц 2 - актеры и роли

  • Марго Робби — Харлин Квинзель / Харли Квинн;
  • Идрис Эльба — Роберт Дюбуа / Бладспорт;
  • Джоэл Киннаман — Рик Флэг;
  • Тайка Вайтити;
  • Виола Дэвис — Аманда Уоллер ;
  • Сильвестр Сталлоне — Нэнуэ / Король Акул;
  • Джон Сина — Кристофер Смит / Миротворец;
  • Даниэла Мелшиор — Крысоловка 2;
  • Хуан Диего Ботто — Сильвио Луна;
  • Питер Капальди — Гай Гривз / Мыслитель;
  • Флула Борг — Копьё;
  • Дэвид Дастмалчян — Абнер Крилл / Человек-в-Горошек;
  • Джай Кортни — Джордж Харкнесс / Капитан Бумеранг;
  • Алисе Брага — Сол Cория;
  • Пит Дэвидсон — Ричард Хертц / Блэкгард;
  • Майкл Рукер — Брайан Дёрлин / Савант;
  • Нейтан Филлион — Флойд ТДК Белкин / Парень-Оторви-Руку;
  • Сторм Рид — Тила: дочь Дюбуа;
  • Стив Эйджи — Король Акул и Джон Экономос: помощник Аманды Уоллер;
  • Дженнифер Холланд — Эмилия Харкорт: помощница Аманды Уоллер;
  • Шон Ганн — Джон Монро / Ласка;
  • Хоакин Косио — Матео Суарес: помощник Луны;
  • Хулио Руис;
  • Тинаше Кайесе — Фло Кроули;
  • Мэйлин Ын — Монгал-пришелец;

Главред рекомендует к просмотру Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет во всех кинотеатрах Укаины с 5 августа.

Отряд самоубийц Warner Bros новости шоу бизнеса DC Comics Галаджий Александр новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Отряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i"Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударомЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинкиМеждународный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки Астролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дноАстролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дно Лунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажатьЛунный посевной календарь на август 2021: что и когда сажать

Последние новости

16:55

Рынок газа для теплокоммунэнерго не заработает в этом отопительном сезоне - Ассоциация

16:46

"Предлагаю немного отрезвиться": мэр Конотопа набросился и облил водой нардепа Качуру Видео

16:27

Школы под ударом: заведения, в которых учителя не уколются от COVID-19, "прикроют" с 1 сентября Видео

16:25

Отряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна

16:22

Идеальный кляр для отбивных: пошаговый рецепт приготовления Видео

Реклама
16:11

"Нафтогаз" предложил теплокоммунэнерго договор, нивелирующий решение парламента по долгам за газ – Укртеплокоммунэнерго

15:59

Андрей Крищенко официально остается руководителем полиции Киева

15:47

Можно играть в снежки: популярный волынский курорт густо засыпало градом Видео

15:36

"Трясли" бизнесменов Харьковщины: СБУ ликвидировала масштабную банду рэкетиров Видео

15:35

Эксперты рассказали, зачем чистить разделочную доску лимоном Видео

15:21

Новая победа Украины на Олимпиаде-2020: каратистка Анжелика Терлюга выиграла "серебро" Видео

15:13

Магнитные бури в августе закручивают гайки с первых дней: как пережить Видео

15:11

Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва

15:03

40 лет не было ремонта: Метинвест восстанавлиет школу в селе на  Днепропетровщине

14:35

Mamarika раскрыла интимные подробности своих первых родов

14:31

"РФ стырила у нас название": Ницой предложила переименовать русский язык в "московский" Видео

14:22

В Моршине – 1,5 месяца без COVID-19: вакцинация в 66% побеждает в городе коронавирус Видео

14:13

Дефицит железа: восемь менее известных признаков того, что у вас может быть мало минералов Видео

13:51

Асфальт просто смыло: в Хмельницком мощный ливень затопил улицы и дома Видео

13:39

Скандал с Green Grey прокомментировали организаторы концерта на День Независимости

Реклама
13:18

Катающиеся на качелях дети на фоне полыхающего дома в Питере "взорвали" Сеть Видео

13:15

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

13:02

Боровшийся за флаг Украины в Горловке Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева - СМИ Видео

12:39

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

12:32

В Украине не готовят локдаун: в Минздраве предупредили о продлении карантина Видео

12:22

Воспитанников "Оптимы" с 1 сентября ждет расширенная программа: Мария Милецкая рассказала о нововведениях новости компании

12:05

Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею Видео

12:02

Раздавило грузовиком на глазах любимой: звезда TikTok погиб в жутком ДТП

11:55

"Новая угроза": Лукашенко обвинил руководство Украины в конфронтации

11:52

В марте родила, была трижды замужем: в Мелитополе  муж раздавил на микроавтобусе молодую жену

11:46

Рианна заработала миллиард долларов и побила рекорд по данным Forbres

11:43

"Спорт не относится к политике": призерки Олимпиады Федина и Савчук дружат со спортсменками из РФ Видео

11:26

"Большая стройка": Кубраков сообщил о тендере на капремонт важных дорог Луганщины

11:16

Новолуние в августе 2021: когда, что нельзя делать и как провести этот день

11:14

"Езжайте в РФ": Зеленский резко обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами Видео

11:00

"Упругая попа": звезда Квартала произвела фурор с обнаженными ягодицами

10:52

Летевшая из Турции в Москву российская туристка закурила сигарету прямо на борту самолета Видео

10:48

На Олимпиаде в Токио выступил пловец с животиком: спортсмен стал звездой Сети Видео

10:27

Смерть Евгения Марчука: в СБУ назвали причину Видео

10:24

Green Grey "дерзко отомстила" Украине за исключение из концерта ко Дню Независимости

Реклама
09:52

Мощная защита от мин в Черном море: Украина получит два корабля ВМФ Британии Видео

09:51

Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине Видео

09:50

21-летняя египтянка умерла спустя час после свадьбы: похоронили ее на следующий день

09:43

Убили мужа и пытали жену: на Днепропетровщине банда нелюдей ограбила семью фермера Видео

09:16

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

08:58

Коллапс в час пик: в метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета Видео

08:45

Украине грозит всплеск COVID-19 в ближайшие 2 недели: 20 областей уже в зоне риска – ученые

08:37

Умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ Евгений Марчук

08:20

Коронавирус в Украине набирает обороты: за сутки подскочило число заболевших Видео

08:03

На Украину обрушатся ливни, шквалы и град: синоптик предупредила о резком похолодании Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять