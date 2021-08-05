Отряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна

Отряд Самоубийц 2 / Warner Bros

Долгожданный фильм Джеймса Ганна Отряд самоубийц: Миссия навылет - вторая часть и перезапуск первого фильма, который, к сожалению, признали провальным.

Джеймс Ганн сам писал сценарий к фильму, и сюжетные линии тесно переплелись с прошлым фильмом, но и также дали возможность "пройти и забыть" его неудачи, чтобы вывести историю на другой уровень. Первое, что бросается в глаза - Ганну удалось распределить роли антигероев так, что мы не можем выделить главного героя - у каждого свои история и сюжет, который имеет логическое начало и финал.

Зал волнительно воспринимал каждый новый поворот в фильме, и с удовольствием принял финал.

Главред посетил допремьерный показ фильма, и готов поделиться впечатлениями.

Отряд самоубийц 2 - сюжет

Новый Отряд Самоубийц сохранил свой смысл, но с другой стороны полностью отличается от первого фильма. Начало знакомит нас с героями, среди которых знакомые нам Бумеранг, Харли Квинн и Полковник Флэг, но потом все идет совершенно непредвиденно.

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В планы главы проекта Уоллер не входит спасать суперзлодеев, и они отправлены на смертельное задание. Как и показали в трейлере - некоторых персонажей из первого фильма заменили другими актерами, а других - переиначили. Однако все тот же Бладспорт, знакомы с полковником Флэгом, Харли Квинн, которая уже успела сбежать от Уоллер, и снова была схвачена - в деле. Особое место уделили Миротворцу - обратной стороне Бладспорт, только с прямо противоположными моральными ценностями. Сыграл его Джон Сина, который и появится в сериале, над которым работают для HBO Max.Читайте такжеКосмический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros

Как обычно, суперзлодеев обманули еще на уровне выдачи задания, и в фильме есть несколько моментов, которые показывают, что местами показанные персонажи - лучше супергероев. При небольшой длительности фильма, нам открывают историю почти всех главных героев кроме Короля акулы, раскрывают двойную и тройную интригу, обвиняют во всем правительство США, и делают реверанс в виде потрясающего финала с намеком на продолжение. К слову - отличный прием, которым всегда пользуются на Netflix.

Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет - сюжет / Warner Bros

К несчастью - большая часть звездного состава фильма признала, что подустала от кинокомикса, так что, когда будет еще один Отряд самоубийц - неизвестно.

Отряд самоубийц 2 - игра и спэцеффекты

DC Films использовали уже привычный эффект с накладываем мультяшности на реальный мир - только недавно во всей красе это можно было наблюдать в Космическом Джеме. Кроме того, не стоит забывать о таких "мелочах", как сверхсила и ловкость персонажей, в особенности сверчеловеческая ловкость Харли Квинн, или проработанных на компьютере Ласку и Короля Акулу. Зато зрители в фильме в подробностях смогли рассмотреть "чертового кайдзю", как его назвал сотрудник Уоллер в трейлере. Необходимо отдать должное игре актеров - если члены Отряда самоубийц просто наслаждались ролью, а иногда откровенно прикалывались, то Виола Дэвис в роли Аманды Уоллер должна была постоянно на серьезной мине говорить просто невероятные вещи и угрозы, за что актрисе отдельное уважение.Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

Появление Джая Кортни в роли Капитана Бумеранга в трейлере обнадежило всех фанатов комиксов, но игра актера до последнего не выдавала шикарного плана Джемса Ганна в отношению актеров.

Миротворец и Флэг, сюжетные линии которых плотно переплелись в дуэте отжигали на том же уровне, что и соревнование Миротвоца и Бладспорт по количеству и способу убийств.

Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет - актеры и роли / Warner Bros

Сказать о том, что фильм вышел неудачным нельзя ни в коем случае - это тот долгожданный триумф DC Films, как с Чудо-женщиной, когда затраченные силы были достойно оценены фанатами.

Отряд самоубийц 2 - актеры и роли

Марго Робби — Харлин Квинзель / Харли Квинн;

Идрис Эльба — Роберт Дюбуа / Бладспорт;

Джоэл Киннаман — Рик Флэг;

Тайка Вайтити;

Виола Дэвис — Аманда Уоллер ;

Сильвестр Сталлоне — Нэнуэ / Король Акул;

Джон Сина — Кристофер Смит / Миротворец;

Даниэла Мелшиор — Крысоловка 2;

Хуан Диего Ботто — Сильвио Луна;

Питер Капальди — Гай Гривз / Мыслитель;

Флула Борг — Копьё;

Дэвид Дастмалчян — Абнер Крилл / Человек-в-Горошек;

Джай Кортни — Джордж Харкнесс / Капитан Бумеранг;

Алисе Брага — Сол Cория;

Пит Дэвидсон — Ричард Хертц / Блэкгард;

Майкл Рукер — Брайан Дёрлин / Савант;

Нейтан Филлион — Флойд ТДК Белкин / Парень-Оторви-Руку;

Сторм Рид — Тила: дочь Дюбуа;

Стив Эйджи — Король Акул и Джон Экономос: помощник Аманды Уоллер;

Дженнифер Холланд — Эмилия Харкорт: помощница Аманды Уоллер;

Шон Ганн — Джон Монро / Ласка;

Хоакин Косио — Матео Суарес: помощник Луны;

Хулио Руис;

Тинаше Кайесе — Фло Кроули;

Мэйлин Ын — Монгал-пришелец;

Главред рекомендует к просмотру Отряд Самоубийц 2: Миссия навылет во всех кинотеатрах Укаины с 5 августа.