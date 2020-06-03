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Планета Обезьян 4 - появились подробности перезапуска франшизы

3 июня 2020, 20:00

Уэс Болл взялся переснимать Планету обезьян. Но будучи в восторге от картины, он сделал неожиданное заявление.

Планета Обезьян
Планета Обезьян / 20th Century Fox

Режиссер Уэс Болл переснимает франшизу 20th Century Fox Планета Обезьян. После покупки кинокомпании Disney, франшиза попала в список тех, которые планировались переснять.

Уэс Болл признался, что решил сделать перезапуск "мягким", то бишь фильмы особо не будут отходить от идеи, поданной первыми тремя - про Цезаря. Об этом он сообщил в интервью Discussing Film.

"Мы хотим остаться во вселенной, созданной до нас, и показать действительно крутые вещи. Но я стараюсь быть осторожным. Если вы фанат предыдущей трилогии, то не переживайте — франшиза в надежных руках. Ее авторы Рик Джаффа и Аманда Сильвер поддерживают нас. Джош Фридман пишет сценарий. Многие из старой команды с нами", - признался он.

Тем не менее, по косноязычным объяснениями Уэса Болла, это одновременно не будет 4 частью, и будет - просто фильм будет другим.

"Цезарь — один из величайших киногероев, которого навсегда запомнят. Но что нужно сделать, чтобы сохранить высокие стандарты? Я не заинтересован в четвертой части. Мы хотим пойти собственным путем.", - говорит он.

Чего именно ожидать от фильм - остается только гадать, и смотреть в уже готовой ленте.

Ранее Петти Дженкинс призналась, что ей предлагали снимать Лигу Справедливости, но она отказалась.

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