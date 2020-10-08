Роберт Дауни-младший анонсировал вселенную Шерлока Холмса

Шерлок Холмс / кадр из фильма

Шерлок Холмс 3 станет не последним фильмом о детективе с Робертом Дауни-младшим. У актера и продюсера есть далеко идущие планы на героя и фильм.

Роберт Дауни-младший и его жена Сюзен планируют новую киновселенную Шерлока Холмса. Об этом сообщил сам актер на фестивале инноваций Fast Company.

"На данный момент мы чувствуем, что до сих пор нет детективной киновселенной. А Конан Дойл — один из главных голосов на арене. Итак, зачем снимать третий фильм, если вы не собираетесь использовать его как отправную точку для чего-то нового, с разными временами и элементами", - признался он.

Как известно, Шерлок Холмс 3 выйдет 22 декабря 2021 года. За постановку отвечает режиссер Декстер Флетчер.

Чета планирует выпускать фильмы про Шерлока Холмса с личной продюсерской студии Роберта Дауни-младшего.

Это свидетельствует, что после 3 части планируется либо 4 либо даже сериал с теми же героями, который выйдет на HBO Max.

Напомним, что Netflix занялся экранизацией романов про сестру Шерлока Холмса "Энола Холмс", про которую пишет современная авторша, а не сам Артур Конан Дойл.

По сюжету брат Шерлока Майкрофт - женоненависник, мать Холмсов - радикальная феминистка-террористка, а ее лучшая подруга - темнокожая инструктор каратэ.