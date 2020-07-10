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Сериал Корона продлили на 6 сезон - все подробности

После объявления о закрытии сериала Корона после 5 сезона, шоуранеры передумали, и продлили проект на 6 сезон.

10 июля 2020, 11:43
Корона 6 сезон
Корона 6 сезон - все подробности / Netflix

Сериал Корона продлен на 6 сезон. Шоуранеры пришли к консенсусу с руководством Netflix и спонсорами по поводу сюжета и персонажей нового сезона Короны.

После 5 сезона будет снят 6 сезон Короны, сообщает шоуранер сериала Питер Морган USA Today

По их словам, сейчас к съемкам готовится 5 сезон "Короны". Во время обсуждения сюжетной линии авторы проекта пришли к соглашению, что по-настоящему воссоздать историю королевы Елизаветы ІІ удастся только благодаря дополнительным сериям.

Netflix подтвердил, что уж шестой сезон будет финальным.

"Будет шестой (и последний) сезон @TheCrownNetflix", - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, Питер Морган дал более подробные объяснения.Читайте такжеСериал Корона - шоуранеры закрывают проект

"Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для серии 5, вскоре стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и выполнить шесть сезонов" - сказал он.

По предварительной информации, в сериале не будет Меган Маркл.

"Для ясности, 6 сезон не приблизит нас к сегодняшнему дню - он просто позволит нам подробнее рассмотреть этот период", - сказала представитель Netflix Эмили Робинсон.

Новый 4 сезон короны ожидается осенью или зимой 2020 года.

Корона выходит на Netflix с 2016 года и рассказывает о жизни Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году. В сериале также снялись Мэтт Смит (Доктор Кто), Ванесса Кирби (Форсаж: Хоббс и Шоу), Тобиас Мензис (Рим) и Хелена Бонэм Картер (Бойцовский клуб).

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