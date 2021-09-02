Шан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор фильма из обновленной киновселенной Marvel

Шан-Чи и легенда десяти колец - рецензия и обзор / Disney

25-тый фильм Киновселенной Marvel Шан-Чи и легенда десяти колец вышел на экраны 2 сентября. Этот фильм готовит зрителей к переходу к следующему этапу КИМ, и просто "горит" от отсылок и пасхалок для фанатов Marvel. Частично фильм снят на английском, частично на китайском языке с субтитрами.

Дэстин Дэниел Креттон и Дэйв Каллэн ввели в сюжет героя Мандарина - Вэньву, который официально является теперь отцом Шан-Чи и заменяет канонического Фу Мальчу, на которого компания потеряла авторские права.

Фильм захватывает, а то, что над ним работал оператор из Матрицы дает о себе знать - заметны фирменные "штучки".

Рассказываем, чем порадовали Disney в новом фильме, и зачем идти на него в кинотеатр.

Шан-Чи и легенда десяти колец - сюжет

Историю Шан-Чи адаптировали под КИМ - события фильма проходят после Войны бесконечности, но до второй части Доктора Стрэнджа, также, до или во время событий сериала Сокол и Зимний Солдат. На это прямо указывают диалоги героев, а также сцена после титров Шан-Чи и легенда десяти колец - в ней появляются Капитан Марвел и Брюс Беннер не в образе Халка, но все еще с травмированной рукой.Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

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Шан-Чи и его сестра Сялинь - дети бессмертного обладателя десяти колец Вэньву и Цзянь Ли из параллельного мира (той же Шан гри Лы). Когда-то Вэньву нашел мистические кольца, которые придали ему несокрушимости, магическую мощь и долголетие. Он распорядился ими не для добра а для сотен лет завоеваний и умножения своей власти. В результате, в наши дни ему подчиняется Армия десяти колец - нечто вроде Лиги Теней из вселенной DC. Их база затеряна в горах в Китае, но влияние его распростерлось на весь мир.

Шан-Чи и легенда десяти колец - сюжет / Disney

В конце ХХ века Вэньву попытался захватить край Цзянь Ли, но она была так искусна в бою и бесстрашна, что он влюбился, снял свои кольца, отошел от дел, и хотел состариться и умереть с любимой и детьми. Но жену убили недобитые враги, и убитый горем Вэньву снова взялся за старое - он хотел отомстить. Но его дети не выдержали и сбежали - сначала Шан-Чи, а потом и Сялинь. Пока безумный отец не нашел их, и не сообщил, что таинственный голос нашептывает ему, что жена еще жива.

Однако, оказывается, что его разумом завладело потусторонее существо, которое попыталось вырваться на свободу из заточения и поработить наш мир. Шан-Чи с сестрой находят свои корни, обучаются у народа матери и в тяжелом бою вместе с людьми отца побеждают. Но потери невероятные - Вэньву погиб, его место заняла Сялинь, а Шан-Чи присоединился к Мстителям.

Шан-Чи и легенда десяти колец - игра и спецэффекты

Шан-Чи и легенда десяти колец - спецэффекты / Disney

Отметим, что Вэньву, как синтетический персонаж - один из редких антигероев или злодеев, которые получили адекватную мотивацию своих поступков, цели в жизни, и вообще были раскрыты. Сыгравший его актер Тони Люн отлично сыграл роль, и Вэньву с его гильдией убийц и манией власти выглядит как человек думающий, образованный и адекватный в отличии от типичных суперзлодеев предыдущих фильмов, и даже в отличии от Таноса. Даже его мотивация спасти жену и частичное помутнение рассудка на этой почве выглядят реально. Актеры неплохо отыграли свои роли, и особо стоит отметить танем Симу Лю и Аквафины, которые изображают некую "френдзону" с забавными историями, шуточками и легендарным исполнением "Отеля Калфорния" под караоке.

Отдельное место стоит уделить спецэффектам - их много, над ними работало очень много студий, аниматоров и дизайнеров. При этом, фильм есть смысл смотреть в Imax или 3-Д, так как внимание уделяли не только монстрам и использованию силы колец - каждая капля воды, каждая травинка, дерево и полет листа были тонко проработаны. Так что смотреть на большом экране - просто удовольствие.

Шан-Чи и легенда десяти колец - актеры и роли / Disney

Также стоит отметить, что Шан-Чи и легенда десяти колец готовили максимально осторожно и нейтрально - он действительно пойдет тем, кто не смотрел ни одного из предыдущих 24 фильмов Marvel, так как рассказывает почти что самостоятельную историю. С другой стороны - создатели поосторожничали, и не стали делать акцентов на чем-то в сюжете - если не смотреть на сцены после титров, то Шан-Чи и легенда десяти колец - самостоятельный фильм, который не требует продолжения или связи с какой-либо киновселенной.

Шан-Чи и легенда десяти колец - актеры и роли

Симу Лю — Шан-Чи;

Джейден Тяньи Чжанг – молодой Шан-Чи;

Аквафина — Кэти;

Мэнъэр Чжан — Сялин: Брошенная сестра Шан-Чи и дочь Вэньву;

Хармони Хи - молодая Сялин;

Фала Чэньruen — Цзян Ли: Жена Вэньву и мать Шан-Чи и Сялин;

Флориан Мунтяну — Бритвенный кулак;

Бенедикт Вонг — Вонг: Мастер мистических искусств и соратник Стрэнджа;

Мишель Йео — Цзян Нань;

Тони Люн — Вэньву / Мандарин;

Джейд Сюй – Черная Вдова (Черная Вдова 2021);

Бен Кингсли – Тревор Слэттери;

Ронни Чиен – Джон-Джон;

Даллас Лью – Руйхуа;

Зак Черри – Клев – торговец комиксами из Человека паука;

Марк Руффало — Брюс Баннер/Халк (камео);

Бри Ларсон — Кэрол Дэнверс/Капитан Марвел (камео);

Тим Рот – Мерзость (камео).

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Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец вышла во всех кинотеатрах Украины со 2 сентября 2021.

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