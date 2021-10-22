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Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает"

22 октября 2021, 00:12

В украинский прокат вышла новая, очередная часть легендарной серии фильмов ужасов. теперь она называется просто и без изысков - "Хэллоуин убивает".

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Хеллоуин убивает / Universal Pictures

Жаркий огонь полыхает в старом доме. Истерзанная кровавым ножом маньяка Лори Страуд (Джейми Ли Кертис – оригинальный Хэллоуин, Правдивая ложь, Достать ножи) едет в больницу в компании дочери Карен (Джуди Грир ‒ Человек-муравей, Игры с огнем) и дочери (Энди Мэтичак). Но маньяк Майк Майерс (Джеймс Джуд Кортни и Ник Кастл) категорически отказывается тихо догорать в доме, который подожгла Лори и снова выходит на кровавую дорожку – причем аккурат в 40-летнюю годовщину серии убийств, которую он некогда совершил в тихой американской глубинке – городке Хэддонфилд. Местные жители, естественно, категорически против и собираются линчевать маньяка.

Оригинальный Хэллоуин ‒ хороший пример того, как умелый и умный режиссер (Джон Карпентер) за пригоршню долларов (и с идеей, которая откровенно опирается на чужую идею ‒ Психо маэстро Альфреда Хичкока) на помойках делает шедевр ‒ фильм, который в граните вырубает каноны жанра. В этом конкретном случае ‒ триллера, изобилующего жестоко кровавыми сценами (у критиков он получит название слэшер – очень приблизительно можно перевести как "рубилово"). И который дал старт очень успешной карьере как самого режиссера (Нечто, Побег из Нью-Йорка, Большой переполох в Маленьком Китае), так и главной актрисе ‒ Джейми Ли Кертис навсегда избавилась от клейма "актрисульки-дочки звезды".

Более того, Хэллоуин дал начало громадной и успешной франшизе. Которая, однако, затухала от фильма к фильму. И в конце 2010-х права на нее выкупил самый успешный продюсер ужастиков нашего времени Джейсон Блум (Мы, Прочь, серия Судная ночь). Причем команду для перезапуска он выбрал не самую очевидную. Режиссером стал Дэвид Гордон Грин, а главным сценаристом ‒ Дэнни Макбрайд. Которые до того были известны разве что грубоватыми комедиями (Ананасовый экспресс, Храбрые перцем). Но тем менее, перезапуск удался, собрал в 25 раз больше бюджета (тем более, что Джейми Ли вернулась к своей роли) и, значит, вопрос сиквела был решен.

В общем-то, главная особенность фильма Хэллоуин убивает ‒ промежуточность. Создатели ничуть не скрывают и даже выпячивают, что их творение точно не станет последней во франшизе. И нужно ждать продолжения. Во всем остальном кино ‒ по жанровому отличное. Маньяк Майерс по-прежнему неубиваемый сутулый здоровяк, который оставляет за собой кровавый след из трупов. Остальные персонажи ведут себя соответственно ‒ где-то сражаются, где-то безропотно умирают. Его извечная противница Лори, правда, уже больше перешла на "тренерскую" работу и больше вдохновляет, чем реально борется с маньяком.

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Подытоживая ‒ всем фанатам жестоких и кровавых ужастиков пропускать этот фильм никак нельзя. Удовольствие при просмотри им гарантировано. Но и обычным зрителям кино вполне можно посетить ‒ кино сделано добротно и зрелищно, без ненужных деталей и ответвлений.

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Хэллоуин 2021
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