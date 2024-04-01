"Ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне": рецензия на фильм "Оставайся онлайн"

В прокате идет детективный триллер в формате Screenlife режиссера Евы Стрельниковой "Оставайся онлайн", посвященный первым неделям вторжения РФ в Украину.

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Елизавета Зайцева в х/ф "Оставайся онлайн" / AMO Pictures

Бесконечная зима 2022 года. В первые дни после вторжения страны-агрессора РФ в Украину рыжей девушке с бездонными глазами Кате (Елизавета Зайцева) попадает в руки ноутбук из киевского офиса, который она должна передать своему брату в террооборону - такому же рыжему и сыпящему шутками на сочном суржике балагуру Вите (Александр Рудинский). Вдруг мессенджер в ноутбуке начинает настойчиво звенеть - разыскивает своих родителей маленький мальчик Савва (Гордей Дзюбинский). Гаджет принадлежит его отцу и он не успел разлогиниться, а сам ребенок потерялся в Буче, был подобран волонтерами и теперь ничего не знает, где его папа с мамой. Катя в перерывах между обстрелами, воздушными тревогами с забегами в ванную, решается помочь - вместе со своим бойфрендом-иностранцем Райаном (Антон Скрипец, продюсер фильма). И все на фоне орд прущих русских оккупантов.

По понятным причинам, все украинские кинопремьеры последнего времени снимались еще до 24.02.2022. Но вот "Оставайся онлайн" - исключение из этого ряда. Причем авторы фильма - режиссер Ева Стрельникова и продюсер/автор идеи Антон Скрипец выбрали крайне необычный формат Screenlife - то есть все действие происходит как бы на экране компьютера/смартфона/планшета. Некоторое время назад его облюбовали создатели голливудских фильмов ужасов и триллеров, но вот в Украине такого рода проект выходит впервые.

И понятно, что фактура в нашей стране что весной 2022, что сейчас, такая, которая заставит похолодеть от жути самого упертого фаната любого ужастика - хоть даже самого жуткого и кровавого. Вряд ли сейчас найдется в Украине много людей, у которых "Оставайся онлайн" не вызовет особенно сильные "вьетнамские" флешбеки и слезы в три ручья. И это при том, что авторы стараются не педалировать, не преувеличивать весь творящийся тогда ужас и не давят на жалость (особенно в линии с потерявшимся мальчиком). Актерская игра в фильме заслуживает только всяческих похвал - особенно на фоне того, что в силу формата им приходилось играть без партнеров, на фоне черного экрана. И если, скажем, в уровне Рудинского сомневаться не приходилось - он его неоднократно доказывал и на экране, и на подмостках киевского театра имени Франко (равно как и в актерской мощи гранд-дамы театра на Левом берегу Олеси Жураковской, которую она здесь лишний раз показала в роли матери главных героев) сомневаться не приходилось, то пани Зайцева очень приятно удивила - ее персонаж, как кажется, вообще ничего общего не имеет с героинями бесконечных сериалов для дневного эфира, которых она десятками играла ранее.

Олеся Жураковская в х/ф "Оставайся онлайн" / AMO Pictures

Впрочем, почти у каждого из персонажей "Оставайся онлайн" будет свой запоминающийся выход - благо, мозаичная структура сюжета это позволяет.

Подытоживая - фильм точно рекомендуется к просмотру. Зрителям стоит только заранее подготовиться к тому, что не будет привычного голливудского хэппи-энда, а тело будет сотрясаться в катарсических рыданиях, почему на сеанс без большой пачки салфеток приходит и вовсе не стоит.

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