Телеканал 1+1 покажет документальный проект о восстановлении культурного наследия Украины

Документальный проект Відбудуємо / Пресс-служба

Телеканал 1+1 покажет документальный проект "Відбудуємо", посвященный восстановлению культурного наследия украинского народа, пострадавшего от рук российских оккупантов. Премьера первых двух серий состоится в Национальном марафоне "Єдині новини" 9 ноября в 18:50 и 21:30.

Автором идеи и производителем фильма является ООО Банк идей.

За шесть месяцев полномасштабного вторжения враг нанес более 17 тысяч ударов по всей территории Украины. Авиа, ракетными и артиллерийскими ударами были выжжены и уничтожены целые города, а вместе с ними – многовековая история украинского народа и его архитектурные достижения.

Документальный проект Відбудуємо / Пресс-служба

Благодаря ленте "Відбудуємо" зрители по всему миру смогут узнать, как враг разрушает объекты культурного наследия, школы, стадионы, молодежные хабы, дома культуры, библиотеки, музеи и церкви. В рамках проекта будут рассказаны истории 10 разрушенных знаковых зданий, которые находятся в разных уголках Украины, об их культурной и архитектурной ценности. Авторы покажут, когда именно и как произошло их уничтожение соседом-врагом. Кроме того, авторы проекта отмечают: несмотря на то, что Украина ежедневно страдает от разрушений, вера в ее будущее и восстановление после войны является непоколебимой.

Документальный проект Відбудуємо / Пресс-служба

"Проект авторский и нам стало интересно посмотреть как современные документалисты видят эту болезненную проблему разрушения, как они разговаривают с людьми, как передают эту боль. И важно в этом цикле, на мой взгляд, что даже на свежих обломках того, что люди строили собственноручно или вкладывали свою душу и вдохновлялись, вырастая – они все уверенно говорят одно слово: Отстроим! Да, действительно, это самая задокументированная война, но особенность этого цикла, на мой взгляд, показать именно эту движущую силу украинцев. Мы имеем глубокие корни, как великое могучее дерево: оно может быть повреждено, но весной обязательно даст новую жизнь", - комментирует главный продюсер фильмов и сериалов 1+1 Елена Еремеева.

Документальный проект Відбудуємо / Пресс-служба

В рамках проекта зрителям расскажут историю 10 знаковых зданий, среди которых Дом Культуры в Ирпене, аэродром "Антонов" в Гостомеле, Стадион в Чернигове, Музей Марии Примаченко в Иванкове, Музей Сковороды в с. Сковородиновка Харьковской области, 100-летняя Лисичанская гимназия, которая является памятником архитектуры XIX века и образцом бельгийского архитектурного наследия Луганщины.

Режиссер ленты – Корней Грицюк, известный по работе над драматическим документальным фильмом "Поезд "Киев - Война" (2020) об истории поезда "Киев - Константиновка", который соединяет столицу и небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт. Лента рассказывает об уникальных судьбах, боли, воспоминаниях и надеждах пассажиров поезда.

Документальный проект Відбудуємо / Пресс-служба

"Відбудуємо! - для меня это проект не только о разрушенном культурном наследии или о важных гражданских объектах, ставших целями "демилитаризации и денацификации". Для меня это в первую очередь проект об украинской несокрушимости. Когда мы снимали эти эпизоды, то проехали много наших регионов и увидели нашу страну такой, какая она есть сейчас – в огне и шрамах. Но она бьется и побеждает. Для меня "Відбудуємо" это как раз о нашем духе, о нашем желании быть свободными и независимыми и сразу отстраивать все что разрушил враг. Обязательно посмотрите этот проект, он о будущем и о нашем оптимизме даже во время войны. Слава Украине", - сказал режиссер.

Продюсер - Наталья Яковлева.

Документальный проект Відбудуємо / Пресс-служба

10-серийный документальный цикл будут показывать в Национальном марафоне "Єдині новини" еженедельно. Премьера первых двух серий состоится 9 ноября в 18:50 и 21:30.

После премьеры на ТВ посмотреть проект можно будет через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".