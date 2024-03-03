Тут в пустыне рыщет Шай-Хулуд: рецензия на фильм "Дюна: Часть вторая"

В украинском прокате идет мегаломанская космоопера-боевик "Дюна: Часть вторая" режиссера Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Зендайей.

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кадр из х/ф "Дюна: Часть вторая" / Warner Bros.

После подлого предательства и убийства герцога Лето Атрейдеса его сын Пол (Тимоте Шаламе) вместе с матерью, леди Джессикой (Ребекка Фергюсон) прибиваются к племени кочевников-фременов во главе с суровым полевым командиром Стилгаром (Хавьер Бардем). Из всех туземцев выделяется задиристым характером и пронзительной синевой глаз девушка Чани (Зендая), к которой юного аристократа тянет как магнитом. А в это время из-за партизанской войны, которую фремени развязали против мерзкой диктатуры баронов Харконеннов - в лице свиноподобного Владимира (Стеллан Скарсгард) и его звероподобного племянника Раббана (Дейв Батиста) - катастрофически падает добыча спайса (ценнейшего порошка, без которого немыслимы космические путешествия). А падишах-император Шаддам IV (Кристофер Вокен) тут же и напоминает - мол, если "спайс не будет флоу" в должных объемах, то его войска-сардукары всегда наготове. Владимиру ничего не остается, как подключать другого племянника Фейда-Рауту (Остин Батлер) - скинхеда, нациста и спортсмена. В общем, как обычно, тугой клубок противоречий.

Если ретроспективно глянуть на историю создания этой экранизации легендарного научно-фантастического романа Франка Герберта "Дюна", то просто диву даешься, как удивительно сошлись звезды в этот раз над "Арракисом". Ведь стоило продюсерам Warner Bros. совсем немного помедлить - и подождать результатов проката "Бегущего по лезвию 2049", как вряд ли бы они решились доверить канадскому визионеру Дени Вильневу такой мегаломанский проект, как "Дюна". Особенно если учесть, что в Голливуде 2010-х с большим треском проваливались практически все научно-фантастические блокбастеры (если они, конечно, не основаны на комиксах Marvel - пепел "Джона Картера" наверняка стучит в сердца бухгалтеров Disney до сих пор). Потом - в один фильм довольно объемистая книга-первоисточник не улеглась бы никак. То есть изначально нужна была дилогия - тоже рискованная идея. Ну и в оконцовке пришла пандемия Covid-19, чьи последствия Голливуд выхаркивал и выхаркивать будет еще долго. Собственно, первый фильм "Дюна" был выпущен как раз в 2021 году и в прокате еле-еле окупился (и уж точно не принес продюсерам ожидаемых барышей) - плюс получил немало критики за слишком медленный темп повествования и малое количество экшена.

И вот на экраны вышла долгожданная вторая часть - право, момент удобнее для этого труднее было выбрать. Ведь за минувшие три года публике окончательно осточертели супергеройские боевики по комиксам (их, во-первых, стало слишком много, во-вторых, авторского высказывания и каких-то свежих идей там не осталось от слова совсем). А на поле космических опер в кино вовсе затишье - потому что Disney "Звездные войны" развивает пока только в сериалах, а Зак Снайдер на Netflix с первой частью своей "Мятежной Луны" провалился с большим треском.

Вот в это-то время и выскакивает на авасцену, как партизан из засады, Вильнев с "Дюной". Критику он, очевидно, учел - и этот фильм сделал (особенно во второй половине) довольно задорным, лихим и масштабным боевиком. Отсылок к античной драме тоже практически нет - вместо них скопом идут отсылки к классике нацистской кинопропаганды "Триумфу воли" (даже странно порой стает, почему у затянутых в кожу юного садиста Фейда-Рауты и его клики на правой руке нет красной повязки с древним солярным символом в белом круге).

Пол же Атрейдес (точнее Муад’Диб - как его именуют фремены) - начиная с по сути мальчика-колокольчика постепенно превращается в матерого военно-религиозного вождя, который ведет полчища неоТалибана на войну против, что называется, превосходящих сил противника. Шаламе, нужно отдать ему должное, под грузом роли не гнется и довольно достоверно играет роль человека, которому уготованная ему судьба не особо по нраву, но по плечу.

Плюс нельзя не упомянуть, что Вильнев и сценарист Джон Спейтс книгу Герберта довольно сильно переписали - все-таки в 2020-х в Голливуде никто бы не дал снимать кино о том, как космический "белый спаситель" (хотя "Лоуренса Аравийского" авторы штудировали явно) несет цивилизацию туземцам и поднимает успешное восстание против злобной империи на гигантских песчаных червях шай-хулудах, а все женские персонажи там или верные подруги на заднем плане, или коварные ведьмы-мегеры из масонского ордена "Бене Гессерит".

Посему во второй "Дюне" довольно много уделяется женщинам. Правда, неравномерно. Кому-то больше (Зендая в роли Чани очень органична в роли ершистой партизанской дочери), кому-то меньше (право жаль, что роль Фергюсон урезали), а кто-то вообще появился в камео (Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой) - видимо в расчете на триквел.

И отчего-то кажется, что он наверняка воспоследует. Больно уж на нынешнем научно-фантастическом кинобезрыбье картина Вильнева выделяется - и размахом, и зрелищностью, и с любовью продуманным гигантским миром. И в ближайшие месяцы навряд ли в прокате появится что-то сравнимое по масштабу.

Смотрите на видео трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

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