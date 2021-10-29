В прокат выйдет эпический фильм "Почему я живой" со звездой "Поймать Кайдаша" и "Киборгов"

Кадр из х/ф "Почему я живой" / B&H Film Distribution Company

В довоенном Мариуполе на берегу Азовского моря юная Фрося (дебютная роль Анастасии Маркив). Увидел ее режиссер случайно, когда смотрел "Х-фактор". Увидел Настины потрясающие глаза и и ее возлюбленный Ленчик (Роланд Мишко ‒ Секс, Инста и ЗНО) мечтают пожениться. Но отец девушки (Виктор Жданов ‒ Поймать Кайдаша, Киборги) категорически против зятя-еврея. Все бесповоротно меняется, когда в город приходит война. Героям предстоит пережить оккупацию и нацистский террор, чтобы сохранить любовь и человечность в самые мрачные времена.

Этот проект режиссер Виллен Новак мечтал реализовать много лет ‒ сценарий по рассказу Евгения Митько "Теперь я турок, не казак " был закончен им много лет назад.

Актеров, по словам режиссера, выбирали особенно тщательно. Обсуждался каждый персонаж, включая рост, вес, глаза. Одного из основных персонажей - Фросю - сыграла Анастасия Маркив. Увидел ее режиссер случайно, когда смотрел "Х-фактор".

"Увидел Настины потрясающие глаза и все ‒ оторваться не мог. Она ‒ мольфарка. Пробовал на роль Фроси и других, но заинтересовала режиссера именно Настя", ‒ говорит Новак.

Легендарный актер Алексей Горбунов согласился сыграть в фильме, даже не читая сценарий. Не в последнюю очередь потому, что снимался в фильме Новака более 30 лет назад - в драме о штрафном батальоне "Гу-га".

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Лента создана на Одесской киностудии (продюсеры – Андрей Осипов, Елена Дементьева) и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.