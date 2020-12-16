В сеть попал отрывок из фильма Чудо-женщина 1984

Чудо-женщина 1984 / Warner Bros

В Украине состоится премьера фильма Чудо-женщина 1984, о полубогине амазонке Диане из комиксов DC. Накануне выхода фильма, кинокомпания Warner Bros опубликовала отрывок из фильма, который может заинтересовать многих фанатов.

Хотя, на международном уровне, где HBO Max недоступен, премьера Чудо-женщины 1984 состоится в кинотеатрах неделей раньше, 16 декабря, в США Чудо-женщина выходит одновременно в кино и онлайн 25 декабря.

Фильм будет транслироваться на HBO Max в течение месяца со скидкой для подписчиков.

В ролике показывают детство Дианы на Тимискире, ее деятельность в мире смертных после Первой мировой войны в образе Чудо-женщины и даже ее альтер-его Диану Принс.

Чудо-женщина 1984 отрывок фильма - смотреть видео:

Фильм Чудо-женщина 1984 выходит во всех кинотеатрах в Украине с 17 декабря 2020.