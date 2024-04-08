Все во имя веры: рецензия на фильм "Омен: начало"

В украинском прокате идет фильм ужасов "Омен: Начало" (The First Omen), который стал приквелом для легендарной католической хоррор-франшизы.

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кадр их фильма: "Омен: начало" / 20th Century Studios

Рим, 1971 год. В город Ромула и Рема прибывает американка Маргарет (Нелл Тайгер Фри) - в качестве послушницы в католическом интернате Виззардели. Воздух вокруг наэлектризован - и потому, что вот-вот в Италии начнутся в полной мере "свинцовые 70-е", когда и "правые", и "левые", и "карабинеры" начнут с азартом стрелять и взрывать друг друга. Впрочем, местный католический актив во главе с кардиналом Лоуренсом (Билл Найи) - озабочен другим. Тем, что авторитет церкви постоянно падает, поток новых прихожан оскудевает (равно как и поток пожертвований). А тут еще одна из воспитанниц - зашуганная косматая девочка Карлита (Николе Сораче) пользуется нездоровым вниманием со стороны монахинь и постоянно делает жуткие рисунки - почему-то связанные с беременностью и монстрами. В общем, ничего хорошего впереди.

Если посмотреть из нынешних времен, то трудно объяснить внезапную и гигантскую популярность католических хорроров, которые в конце 60-х - начале 70-х захватили голливудский прокат. И действительно, в нынешние довольно волтерьянские и безбожные времена (когда и люди совершенно другие, и страхи у них иные) объяснить ту лихость, с котором проходились по вчера еще незыблемым догмам католической церкви создатели "Экзорциста" или "Омена".

Но вот что точно можно сказать о Голливуде последних 45 лет: а) там вечная нехватка идей, б) ни один некогда успешный фильм не защищен ни от съемок сиквела, ни приквела, ни какой-либо другой формы пережевывания старых идей.

Соответственно, в начале 2020-х продюсеры снова вспомнили о католических хоррорах и пустили их в ход. В минувшем году вышло продолжение оригинального "Экзорциста" (и было встречено неласково что критиками, что зрителями). А теперь вот пришел черед и приквел "Омена".

Сразу можно сказать, что режиссерка с непередаваемо прекрасным именем Аркаша Стивенсон (бывшая фотографиня и сериальная постановщица) крайне дотошно изучила старые методички - и знает, в какой момент вставить скример, в какой момент вставить мерзкий кадр, чтобы мурашки забегали по спинам зрителей (ну и вообще продакшн 20th Century Studios отработал неплохо - ретро вышло вполне убедительное).

Но вот что касаемо актерской игры - здесь, что называется, есть вопросы. Если в старых "Экзорцисте" или "Омене" эта проблема немного сглаживалась приглашением актерских глыб калибра Макса фон Сюдова или Грегори Пека, но в этом кино что один британский ветеран (Найи), что другой (Ральф Айнесон в роли священника-конспиролога падре Бреннана) особенно не стараются - да и, в общем-то и хронометража им отпущено крайне мало.

Молодая же шпана хоть и старается кино тащить, но получается это откровенно через пень-колоду.

Подытоживая - "Омен: начало" наверняка пощекочет нервы зрителям неофитам в кинозале, но вот матерых фанатов хоррорного жанра вряд ли надолго впечатлит.

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