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Вышел трейлер фильма Спенсер - про принцессу Диану с Кристен Стюарт

27 августа 2021, 12:15

Создатели фильма Спенсер передали необычное настрое предстоящего фильма о разводе Дианы.

Спенсер
Спенсер / кадр из трейлера

Появился трейлер фильма Спенсер, который посвятили трем дням из жизни принцессы Дианы, когда она узнала о том, что ее семья под угрозой.

Долгожданный фильм Спенсер, кадрами которого так долго интриговали создатели, получил трейлер, который задает настроение будущей ленты.

Сюжет Спенсера сосредоточен трех днях накануне Рождества. В нем Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы впервые знает об измене своего мужа и решается на один из нелегких шагов в своей жизни – на развод с принцем Чарльзом.

Трейлер демонстрирует равнодушную и холодную атмосферу официальных приготовлений к Рождеству, как фон к тому, какие страдания и переживания испытывает Диана. Кристен Стюарт в этот раз смогла передать метания и сомнения принцессы Дианы.

В фильме сыграют Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс, Эми Мэнсон.

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Музыку для фильма написал гитарист британской группы Radiohead – Джонни Гринвуд.Читайте такжеКристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме Спенсер

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы появится в фильме Спенсер в кинотеатрах с 4 ноября 2021 года.

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