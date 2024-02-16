Высокая кухня и осень кулинара: рецензия на фильм "Вкус страсти"

В украинском прокате идет фильм "Вкус страсти" - французская кулинарная мелодрама режисерра Чан Ань Хунга.

https://glavred.info/movies/vysokaya-kuhnya-i-osen-kulinara-recenziya-na-film-vkus-strasti-10542443.html Ссылка скопирована

Бенуа Мажимель и Жюльет Бинош в фильме "Вкус страсти" / Gaumont

Франция, так называемая Belle Époque (то есть прекрасная эпоха) - период после франко-прусской войны и до Первой мировой, когда страна процветала, задавала тон Европе, а благосостояние ее граждан позволяло им вести весьма приятный образ жизни (вроде античных эпикурейцев). Ровно так и живет Доден-Буффан (Бенуа Мажимель) - известный гурман, специалист по изощренным блюдам и рантье. С ним в его шикарном старом особняке уже 20 лет живет и хозяйствует на кухне Эжени (Жюльет Бинош) - формально кухарка, а по факту - многолетняя возлюбленная и соратница хозяина. С нею на кухне отирается ее маленькая племяшка Полин (Бонни Шагно-Равуар). В общем, ничего не мешает безмятежной жизни, вот разве что Эжени никак не хочет выходить замуж за Додена, хотя и не всегда закрывает дверь в свою комнату.

"Вкус страсти" (в оригинале фильм называется Потофё Додена-Буффана - блюда нечто вроде рагу) - один из тех редких в последнее время фильмов, чье очарование очень трудно передать словами. Формально - это костюмная ретромелодрама, милая, приятная и плюшевая. Но вот снят этот фильм режиссером Чан Ань Хунгом (право же, вполне заслужена им премия Каннского фестиваля за режиссуру) и оператором Джонатаном Ричбургом так, как мало кто может в европейском кино и уж совсем давно забыли в Голливуде. Мельчайшее внимание к деталям, потрясающе продуманная игра света и тени (часть сцен так и вовсе снята при свечном свете - эпоха обязывает). И даже на фоне своих условных заокеанских собратов по кулинарному жанру типа "Медведя" или "Точки кипения" фильм выделяется и реально задает новые стандарты.

Но, конечно, это бы все не сработало, если не пара исполнителей главных ролей. Особенно интересно глядеть на игру Мажимеля и Бинош, зная, что они несколько лет были парой и даже имеют совместную дочь. И здесь артисты с какой-то невероятной виртуозностью разыгрывают историю настоявшейся, зрелой и оттого горьковатой страсти. Так, что совершенно забываешь о том, что и персонажи их выдуманы (Доден-Буффон - герой романов швейцарского писателя Марселя Руффа), и обстоятельства их обманчиво уютной любви преувеличены.

Впрочем, это все мелочи. Кино понравится и фанатам кулинарии (особенно если они отличают консоме от фрикандо, а волован - от потофё), и фанатам французского кино, и просто людям, которые любят хорошо сделанные мелодрамы.

Смотрите на видео трейлер фильма "Вкус страсти":

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.