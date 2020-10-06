ЮКИ 2020 - когда выходит украинский фильм про хоккей

ЮКІ 2020 / кадр из фильма

3 декабря 2020 в украинский прокат выходит сенсационный документальный фильм журналиста и режиссера Владимира Мула ЮКІ 2020, который расскажет истории выдающихся звезд украинского происхождения, которые попали в хоккейную лигу мира - NHL.

В Украине лента появится под лозунгом "История побед свободных украинцев", или коротко UKE - именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины.

Режиссер напоминает фильмом, что украинцам есть чем гордиться, и спорт - это не только футбол.

В основе фильма - исключительное исследования творческой команды проекта.Читайте такжеНереальный КОПец - дата выхода и трейлер полицейской комедии

"Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли - главного трофея лиги мира NHL - массово зафиксированы фамилии украинских игроков, - рассказывает Владимир Мула - Именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины".

Героями ленты стали хоккеисты, которые получили мировую популярность:

двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Philadelphia Flyers Киндрачук;

двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе Boston Bruins Иван Буцик;

трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Кен Данейко;

победитель Кубка Стэнли в составе Pittsburgh Penguins Джефф Чикрун;

обладатель Кубка Стэнли в составе Chicago Black Hawks Эрик Нестеренко;

победитель Кубка Стэнли в составе New Jersey Devils Брюс Драйвер;

четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Toronto Maple Leafs Эдди Шах;

победитель Кубка Стэнли в составе Tampa Bay Lightning и Pittsburgh Penguins Руслан Федотенко,

Кроме того, появится лучший хоккеист Иван Греческий.

Появятся также дети некоторых хоккеистов.

ЮКІ 2020 - смотреть трейлер онлайн:

Съемки проходили в течение трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине.

"Задача была не из легких: в течение долгих месяцев я работал с международными архивами, пытался взять интервью у хоккейных звезд по всей Северной Америке, платил бешеные штрафы за превышение скорости и старался не замерзнуть в холодных канадских прериях. Благодаря помощи сотен совершенно разных людей, которые горячо поддерживали идею, мне удалось реализовать этот проект. Приглашаю каждого украинца посмотреть фильм в кино и вдохновиться уникальной и общей для нас историей!", - комментирует режиссер и продюсер фильма Владимир Мула.

Сценарий для фильма писал Микола Васильков, снимался фильм при поддержке Госкино и Минкульта Украины.