Юрий Горбунов рассказал, как Катя Осадчая отреагировала на его роман на съемках

Юрий Горбунов / 1+1

Новый 2 сезон сериала Великі Вуйки выходит на 1+1 в 20:45 30 ноября. Юрий Горбунов сыграл в сериале Ивана, а также стал продюсером сериала.

По приглашению Горбунова и других создателей сериала в нем появятся Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая.

Накануне премьеры исполнители главных ролей Юрий Горбунов и Надежда Мейхер в эфире шоу Сніданок з 1+1 и рассказали о жарком романе между ними, который длится в сериале уже второй сезон.

"Моя героиня Галина, сотрудница Укрзализныци и жительница столицы, переезжает к своему возлюбленному Ивану в Большие Вуйки, где ей очень нравится. Читайте такжеВеликі Вуйки 2 - новые актеры "ворвались" на съемочную площадкуМне, кстати, тоже понравилось на съемочной площадке Великих Вуйок, которая разместилась в Пирогово - свежий воздух, солнце, пространство. Это очень вдохновило всю команду, потому в новом сезоне даже будут пикантные сцены с поцелуями Галины и Ивана", - рассказала Надежда Мейхер.

А Юрий Горбунов раскрыл секрет, как на такие сценарные идеи отреагировала его жена Екатерина Осадчая, которая в этот раз появится в кадре.

"Было очень смешно, когда один из авторов сериала Николай Куцик озвучил при Екатерине идею поцелуя с Надеждой. Катя сразу спросила: "А ну покажи, где это в сценарии, я проверю", - процитировал он слова жены..

Надежда Мейхер отметила, что зрители уже видели поцелуи Ивана и Галины в первом сезоне Великих Вуйок, но как заверили актеры, в новых сериях будет все намного жарче.

"Все привыкли видеть пикантные сцены на сеновале, а в мастерской Ивана гора стружки. В стружке еще такого не было!" - рассказал Горбунов.

Юрий Горбунов и Надежда Мейхер рассказали о романе в сериале Великі Вуйки:

Напомним, во втором сезоне сериала Великі Вуйки вернулись те же актеры, которые были и в первом, с некоторым пополнением.