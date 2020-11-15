Звезда Большой Маленькой Лжи снялась в новом фильме HBO "Пусть говорят"

Пусть говорят 2020 / HBO Max

Американская актриса Мэрил Стрип снялась в главной роли в драме-комедии "Пусть говорят", которая выходит 10 декабря.

Стивен Содербергг снял новый фильм комедию-драму о писательнице, которая решает устроить улетный отдых со своими подругами.

По сюжету, Мэрил Стрип играет Элис Хьюз, знаменитую нынче писательницу, которая вместе с племяшем и заклятыми годами подругами отправляет в путешествие, пытаясь вспомнить времена молодости и оторваться.

Можно в какой-то мере сравнить фильм со "Страперцами", где свою молодость вспоминали мужские актеры во главе с Морганом Фрименом.

Продюсер нового фильма - Грегори Джейкобс, сценарий написала Дебора Эйзенберг.

Производство началось в августе 2019 года в Нью-Йорке. Съемки продолжались на борту океанского лайнера Cunard RMS Queen Mary 2, когда он пересекал Атлантику, а потом в Великобритании. Между прочим, Содерберг выступал еще и оператором фильма.

Пусть говорят 2020 - актеры и роли

Мерил Стрип — Элис Хьюз

Джемма Чан

Кэндис Берген

Дайан Уист

Лукас Хеджес

Пусть говорят 2020 смотреть трейлер фильма:

Фильм Пусть говорят будет доступен на сервисе HBO Max с 10 декабря.

Как ранее сообщал Главред, HBO и Warner Bros определились с датой начала съемок спецэпизода сериала Друзья.