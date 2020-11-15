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Звезда Большой Маленькой Лжи снялась в новом фильме HBO "Пусть говорят"

15 ноября 2020, 21:07

На телесервисе HBO Max назначена премьера фильма Пусть говорят, который расскажет о писательнице в депрессии.

Пусть говорят 2020
Пусть говорят 2020 / HBO Max

Американская актриса Мэрил Стрип снялась в главной роли в драме-комедии "Пусть говорят", которая выходит 10 декабря.

Стивен Содербергг снял новый фильм комедию-драму о писательнице, которая решает устроить улетный отдых со своими подругами.

По сюжету, Мэрил Стрип играет Элис Хьюз, знаменитую нынче писательницу, которая вместе с племяшем и заклятыми годами подругами отправляет в путешествие, пытаясь вспомнить времена молодости и оторваться.

Можно в какой-то мере сравнить фильм со "Страперцами", где свою молодость вспоминали мужские актеры во главе с Морганом Фрименом.

Продюсер нового фильма - Грегори Джейкобс, сценарий написала Дебора Эйзенберг.

Производство началось в августе 2019 года в Нью-Йорке. Съемки продолжались на борту океанского лайнера Cunard RMS Queen Mary 2, когда он пересекал Атлантику, а потом в Великобритании. Между прочим, Содерберг выступал еще и оператором фильма.

Пусть говорят 2020 - актеры и роли

  • Мерил Стрип — Элис Хьюз
  • Джемма Чан
  • Кэндис Берген
  • Дайан Уист
  • Лукас Хеджес

Пусть говорят 2020 смотреть трейлер фильма:

Фильм Пусть говорят будет доступен на сервисе HBO Max с 10 декабря.

Как ранее сообщал Главред, HBO и Warner Bros определились с датой начала съемок спецэпизода сериала Друзья.

Мэрил Стрип телеканал HBO новости шоу бизнеса новости кино
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