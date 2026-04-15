Вселенная расширяется гораздо быстрее: ученые ошеломлены загадкой темной энергии

Алексей Тесля
15 апреля 2026, 02:30
Новое измерение лишь усиливает вопросы о фундаментальных процессах в космосе и подталкивает учёных к пересмотру существующих теорий.
космос, планеты, земля
Ученые сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Темная энергия ускоряет расширение космоса, и её природа остаётся загадкой
  • Скорость расширения Вселенной значительно больше, чем думали ранее

Международная группа астрономов провела точные измерения скорости расширения Вселенной и обнаружила, что она составляет около 73,5 км/с на мегапарсек — значительно больше, чем предсказывают модели ранней Вселенной (67–68 км/с/Мпк).

Это расхождение известно как "напряжение Габбла" и остаётся одной из главных космологических загадок, пишет Astronomy & Astrophysics.

Учёные использовали наблюдения красных гигантов, сверхновых и различных галактик, объединив методы в "локальную сеть расстояний". Результат оказался стабильным, что исключает случайные ошибки измерений.

По мнению исследователей, расхождение может указывать на недостающий компонент в наших моделях Вселенной — например, влияние темной энергии, новых частиц или изменений гравитации.

Темная энергия ускоряет расширение космоса, и её природа остаётся загадкой. В далёком будущем гравитация может преодолеть её эффект, что приведёт к "Большому сжатию" — слиянию галактик и формированию сверхплотной материи.

Новое измерение лишь усиливает вопросы о фундаментальных процессах в космосе и подталкивает учёных к пересмотру существующих теорий.

Потенциально опасные астрономические объекты

Потенциально опасный астрономический объект (ПНАО) - космический объект (астероид или комета), который может приближаться к Земле на потенциально опасное расстояние (0,05 a.o.) и имеет достаточно большие размеры более 492 футов (150 м) для того, чтобы столкновение нанесло значительный ущерб. Подавляющее большинство известных сейчас ПНАО - астероиды, также имеется небольшое количество комет.

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

