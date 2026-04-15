Вселенная расширяется гораздо быстрее: ученые ошеломлены загадкой темной энергии

Ученые сделали новое открытие

Международная группа астрономов провела точные измерения скорости расширения Вселенной и обнаружила, что она составляет около 73,5 км/с на мегапарсек — значительно больше, чем предсказывают модели ранней Вселенной (67–68 км/с/Мпк).

Это расхождение известно как "напряжение Габбла" и остаётся одной из главных космологических загадок, пишет Astronomy & Astrophysics.

Учёные использовали наблюдения красных гигантов, сверхновых и различных галактик, объединив методы в "локальную сеть расстояний". Результат оказался стабильным, что исключает случайные ошибки измерений.

По мнению исследователей, расхождение может указывать на недостающий компонент в наших моделях Вселенной — например, влияние темной энергии, новых частиц или изменений гравитации.

Темная энергия ускоряет расширение космоса, и её природа остаётся загадкой. В далёком будущем гравитация может преодолеть её эффект, что приведёт к "Большому сжатию" — слиянию галактик и формированию сверхплотной материи.

Новое измерение лишь усиливает вопросы о фундаментальных процессах в космосе и подталкивает учёных к пересмотру существующих теорий.

