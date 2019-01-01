Наступил 1939-й год, войны не миновать

Айдер Муждабаев

журналист

1 января 2019, 08:50

Аншлюс Беларуси не просто неизбежен, он обязателен.

Путин, боинг
Путин готовит большую войну

Течение времени ускоряется. Я давно говорил своим знакомым белорусам, что при Путине с мыслью о даже формально независимом государстве им придется расстаться. Кто-то соглашался и подтверждал, кто-то спорил – это уже неважно.Я много раз писал, что аншлюс Беларуси не просто неизбежен, а для фюрера Путина – обязателен. Такова логика любого рейха, русский – не исключение. Там была Австрия, тут – Беларусь. Все четко, объяснимо, логично. Давно запрограммированный аншлюс происходит сейчас на наших глазах.

Скоро все станет явным: общие гимн, герб, флаг, президент (царь), общие границы уже давно, как и военное/КГБшное единство. Беларуси не существует, это осталось оформить документально. Аналитики, писавшие, что "батька не согласится", думаю, уже правят/удаляют откуда могут свою инфантильную писанину. Фюреру нужен "возрожденный Союз", как воздух, это было ясно всегда, с аннексии Крыма – уже на все сто процентов.

Читайте такжеПрогноз на 2019 год: чего ждать миру в Новом годуИ вы думаете случайно недавно опубликовали опрос "независимого" социологического центра "Левада" про самую высокую (66%) ностальгию русских по СССР? Понимайте рейх! Там таких случайностей не бывает. Все сигналы Кремля публичны, надо иметь очень немного мозга, чтобы эти сигналы расшифровать. И еще один секрет аналитики по России: на основе фактов и наблюдений всегда прогнозируй худшее – угадаешь. Это правило никогда не подводило меня.

Далее Путин пойдет аннексировать Балтийское море ("защищать "Северный поток – 2", имущество и стратегические интересы России", тут возможно все, включая теракты). Далее – везде, любым способом, куда и как он сможет залезть. Западные политики инфантильны, общества – разжижены тихой комфортной жизнью. Всему этому в лежащие годы придет конец.

Единственная страна, которая всерьез противостоит рейху, – Украина. Нам будет тяжелее всех. Нас он тоже обязательно захочет прибрать. Он не остановится и не успокоится. Это просто логика, никакое не паникерство. К этому надо быть готовыми, надо быть как можно сильней. Война неизбежна и обязательна. Если мы будем сопротивляться, Запад будет вынужден нам (себе) помогать. Иначе он не очухается.

Надо понимать, что войны нам не миновать. Отложите свои розовые очки, своих невменяемых кандидатов в "переговорщики" с фюрером. Учитесь стрелять, поражать врага. Создавайте отряды народной обороны. Помогайте армии, кто чем может. Только отчаянное сопротивление остановит врага. Надеюсь, что во власти есть те, кто это понимает и будет помогать. Но это НАШЕ дело в первую очередь.

Читайте такжеВ Беларуси все будет МоскваВоенное положение надо не отменять, а ужесточать. Выборы проводить только если вся военная/политическая ситуация в стране под контролем, но при первой вероятности хаоса – любые выборы к черту. Надо выжить – стране, всем, каждому из нас. К любому развитию событий надо быть готовыми в любую минуту. Хоть в новогоднюю, хоть в рождественскую ночь, хоть в любую. Враг беспринципен, непредсказуем (тактически), вероломен. Поблажек он нам не даст.

В какой форме начнется большая мировая война – кто ж ее знает. Поэтому надо готовиться ко всему. И на реальном, и на гибридном фронте. Я нас не поздравляю. Наступил 1939-й год. Цифры "2019" – просто шифровка настоящей реальности. 

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война Беларусь Айдер Муждабаев Владимир Путин
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