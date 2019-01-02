На Украину надвигается шторм

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

2 января 2019, 06:57

Время надевать спасательные жилеты и крепче держаться за поручни и леера.

шторм, море
шторм, море / ecocollaps.ru

Долгосрочное будущее Украины в 2019 году отпределят три вещи.

1. Начнётся ли третья волна кризиса в 2019 или в 2020. Я склонен полагать, что это будет все же 2019 и все начнётся уже в весной. Это рамка, которая будет определять наши процессы и давление на Украину.

2. Как закончатся президентские выборы. Пойдёт ли Петр Порошенко на их срыв в формате 2004, если увидит угрозу поражения. Пойдёт ли Юлия Тимошенко на обострение, если победа ускользнёт? Украине нужна спокойная передача власти, ибо клинч на фоне п.1 чреват потерей драгоценного времени. Время - самый важный ресурс. Отсутствие или присутствие темпа изменений определит наличие/отсутствие полудохлого организма.

Читайте такжеНаступил 1939-й год, войны не миновать3. Итог парламентских выборов определит перспективы Украины вообще. В 2019 принципиально ничего не изменится, но 2019 заложит базу для измений или коллапса нашей страны.

Следующий год будет фантастическим в плане динамики и возможностей для тех, кто готов хватать жар-птицу удачи за хвост. Этот год будет определяющим для нашего поколения, которое или заложит фундамент крепкого каменного дома, или разбредется по миру, строя свои маленькие домики.

Приближается буря, пані та панове. На горизонте тёмные тучи, сверкают молнии и слышится рокот могучих волн. Ветер срывает с поверхности человеческую пену и несет ее вдаль. Воздух насыщается свежестью и озоном. Старенький корабль качает и он отчаянно скрипит. Команда и пассажиры бухают и веселятся, споря о мове и вере. Судно решительно идёт зигзагообразным курсом, времена едва не черпая бортом воду. Как говорится, надевайте спасательные жилеты и крепче держитесь за поручни и леера.

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Украина Юрий Романенко выборы-2019
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