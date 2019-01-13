Пять причин сказать Порошенко и Ко "нет"

Михаил Подоляк

политтехнолог

13 января 2019, 06:58

Хуже всего, когда в кабинетах сидят наглые и ошалевшие от многолетней безнаказанности.

Президент Украины Петр Порошенко
Пора сказать старой власти "до свидания" / Reuters

Что такое обязательное обновление через выборы? И почему нам категорически нельзя оставаться в той же мутной воде, что и сегодня? Иначе захлебнемся.

Ключевой мотив, который отменяет любые дискуссии в формате "кто из кандидатов, если не он...", состоит в том, что ложь - особенно ложь отборная и лицемерная - должна быть наказана. Демонстративно и показательно. Да, согласен, у нас пока нет юридической традиции наказывать конкретными сроками отсидок за все эти "шахматки смотрящих", "бюджетные распилы", резкое обогащение на госхарчах.

Читайте такжеПерекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило ПорошенкоТем не менее, неизбрание членов нынешней команды (опосредованное) окончательно обрушит карьеры части из них. Заставит бегать по миру. Регулярно выплачивать откупные. Разоряться. Получать визовые ограничения. Попадать под глобальные расследования. Что уже категорически немаловажно.

Следующая причина для обязательного обновления. Многие члены нынешней правящей вертикали - и далеко не последние - начнут активно искать площадку для превентивного разоблачения своих вчерашних партнёров (первому индульгенция), истерить и рассказывать разнообразные подоплёки. О формате принятия серых решений. О долевых соучастиях. О внутреннем обмане. Возможно, это позволит часть нынешней элиты таки дотянуть до юридического разрыва. Но даже сам по себе слив "криминального фактажа" окажется очень ценным и с благотворным оздоровительным влиянием.

Еще одна отличная причина для нашего "подумать" - пусть частично, но все-таки произойдёт зачистка наиболее одиозного "людского материала" в том же парламенте и министерствах. В частности, появится шанс избавиться от тех, кто ещё вчера был бомж бомжом или гопник гопником, но получил незаслуженный шанс, вырядился в костюмчик и унижает собой государство как концепцию.

Читайте такжеПочему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания"Очевидно, что только в случае протестного голосования в марте произойдёт окончательное обнуление партий типа БПП и Народный Фронт. Потому что так всегда происходит с партиями власти, созданными из кого попало и только под корыстные интересы. Понятно, что те же "фронтовики" обязательно попытаются вынырнуть в какой-нибудь новой "партии власти" . Возможно, опять транзитом через сердобольную Батькивщину. Но тем не менее, нынешней орды, которая сидит в силовых и "юридических" министерствах и жестоко рейдерит все подряд, больше не будет.

И наконец, возможно, у нас получится довести до конца хоть что-то из криминальных историй пятилетней давности, которые сейчас тормозятся по банальной причине. Одна сторона в бегах и платит, вторая на этом зарабатывает и не хочет справедливости. 

В любом случае, правила игры изменятся. Исчезнет наиболее отвратительная часть. Нет, я понимаю, что многие из нынешних помощников/секретарей/советников и даже замминистров попытаются пролезть и при следующей. Тем не менее, испуг сам по себе дорогого стоит. Потому что хуже всего, когда в кабинетах сидят наглые и ошалевшие от многолетней безнаказанности.

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выборы-2019 Михаил Подоляк
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