Брексит как урок Украине и украинцам

Великобритания прощается с Евросоюзом / Фото: Reuters

Британский парламент должен, наконец, высказаться относительно судьбы договоренностей о процедуре выхода страны из Европейского Союза

Больших шансов на то, что план премьер-министра Терезы Мэй будет одобрен парламентариями, нет. И в таком случае открывается дорога сразу к нескольким возможностям - продолжению переговорного процесса с Европейским Союзом, немедленному выходу из ЕС без всякого соглашения и отказу от "брексите" и проведению нового референдума.

Единственным разумным вариантом для Великобритании является отказ от выхода из ЕС. Переговорный процесс, даже если продолжится, ни к чему существенному не приведёт просто потому, что у главного вопроса британской стабильности - ирландской проблемы - не существует решения вне Европейского Союза. Выход Великобритании из ЕС без договора приведёт к быстрой и неминуемой катастрофе. Причём отнюдь не только экономической и социальной. Такой выход в обозримом будущем приведет к возобновлению военного противостояния на севере Ирландии, к террору, смертям и колючей проволоке посреди мирных городов.

Читайте такжеДва главных противника России "погорели" на геополитикеУ нас любят говорить об умных народах - особенно политики-популисты. Это их очередная ложь. Умных народов не бывает, бывают умные и глупые люди, встречаются и откровенные идиоты. Среди политиков - то же самое, только побольше циников и лжецов, которые рассчитывают на дураков. Простой британец, который голосовал за "брексит", мог думать о собственном благополучии, а не о том, что подписывает смертный приговор своему сыну - одной из возможных новых жертв конфликта в Ольстере. Но политики-то, все эти Джонсоны и Фараджи, должны были это понимать?

Тем не менее, очень часто дураки, которые голосуют за предложения лжецов и циников, побеждают. Именно в этом и состоит главный урок "брексита" для Украины с ее очередным "умным народом".

Если сегодня голосование в британском парламенте откроет процесс сохранения членства страны в Евросоюзе, это убедит нас, что никакой референдум не может изменить объективные политические и исторические законы, что любая страна обязана просчитывать риски и последствия, а не думать лозунгами.

Если же, напротив, голосование ускорит выход Великобритании из ЕС, мы будем учиться на его последствиях - политическом кризисе, экономических проблемах и вооружённом противостоянии в Ольстере. Для нас это станет наглядным уроком, но я искренне не желаю его британцам - гражданам великой свободной страны, демократией которой я восхищаюсь.

Великие свободные страны тоже могут оказываться в заложниках у лжи и глупости. Нам предстоит узнать, способны ли они освобождаться из плена.