Брексит показал: желающего выйти из ЕС просто размажут

Андрей Головачев

политический эксперт

20 декабря 2018, 08:40

Великобритания будет выходить из ЕС, что называется по беспределу.

премьер, Британия, Тереза Мэй
Великобритания со скрипом покидает ЕС / Reuters

Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019г., а Договора с Брюсселем все нет.

Тереза Мей перенесла голосование по проекту Брексита в палате общин на конец января. Однако, нет гарантий что тот Договор, который Мей подготовила, будет проголосован в нижней палате парламента, так Брюссель занял жесткую позицию.

В этом случае Великобритания будет выходить из ЕС, что называется по беспределу. Ожидается, что в этом случае в стране могут начаться волнения, связанные с резким ухудшением делового климата, введением всех видом таможенных режимов с ЕС. Будут разрушаться многие тщательно выстроенные производственные цепочки, фунт упадет, зашатаются многие банки.

Читайте также"Даже друзья Путина меняют риторику": политолог оценил перспективу распада ЕСВ ожидании худшего, английские компании заблаговременно увеличивают сейчас запасы готовой продукции и сырья. А министерство внутренних дел уже объявило, что будет переводить военнослужащих в состояние повышенной готовности и дополнительно привлекать 3.5 тысяч полицейских, чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами.

Такие вот дела!

Вывод: Если уж такая мощная страна, как Великобритания, которая даже не входила в зону евро, не может спокойно выйти из ЕС, то совершенно нет никаких шансов на выход у слабых стран, таких как Греция, Италия, Португалия или Венгрия. Их могут выгнать, но сами они выйти не смогут. Их просто размажут, стоит им только подумать об этом. Таковы правила. Очень демократические.

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Брексит Андрей Головачев
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