Главное последствие позорного томос-тура Порошенко

Петр Порошенко, томос-тур / Фото Михаила Палинчака

Когда я вижу очередные кадры из томос-тура, который совершает Петр Порошенко по регионам Украины, меня охватывает чувство стыда и позора.

Президент воюющей страны за два месяца перед своим потенциальным переизбранием, находит время для того, чтобы в ежедневном режиме разъезжать по стране, показывать всем одну и ту же бумагу от батюшки из Турции и радостно молиться.

Это отвратительно.

Читайте такжеХодит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосеНа самом деле, друзья, вдумайтесь. Что должен делать сейчас, в последние два месяца своего законного президентского срока, лидер страны, которая находится в состоянии войны с опасным северным соседом?

Разве не должен он в ежедневном режиме инспектировать армейские части, учебные военные центры и городки, демонстрировать достижения за прошедшие пять лет, показывать инновации, говорить о долгосрочных планах на будущее, о развитии новых технологий, о построении новых заводов и глобальных перспективах Украины в мире?

Ну правда, ты же можешь действительно оставить пост президента и это твои последние недели в должности. Да проедь же ты по ключевым точкам, в стратегических объектах, ежедневно воспользуйся положением главнокомандующего и засвидетельствуй боеготовность украинского народа отражать агрессию врагов, несмотря ни на что.

Вместо этого - ежедневные храмы и молитвенные песнопения. Будто нет никаких более важных дел в государстве, кроме как стоять в храмах и православно радоваться.

Конечно, я всё понимаю. Политтехнологи очевидно советуют Порошенко делать это, чтобы хоть как-то снизить антирейтинг, чтобы можно было снова светлый его лик вешать на борды и что-то там писать.

Но нужно же иметь здравый смысл.

Ты же сам вот только что рассказывал, какая опасность перед страной стоит, что враг у ворот, военное положение требовал ввести по всей стране!

Зачем ты это делал? Неужели исчезла опасность? Если не исчезла, тогда почему ты себе позволяешь такое безответственное поведение сейчас?

Ну не поддержала Верховная Рада военное положение - так покажи собственным примером, как ты делаешь всё для укрепления обороноспособности.

Читайте такжеСколько стоит "томос-тур" ПорошенкоА если опасность исчезла, то возможно ее и не было никакой и правду говорят, будто бы президент послал боевые катера с моряками тупо в плен, чтобы ввести военное положение и попытаться перенести выборы?

Как бы там ни было, похоже действующий президент решил, что выиграет выборы малой кровью, даже не отчитавшись перед избирателем за выполнение президентских полномочий в самые непростые времена современной украинской истории.

Вместо отчета президента - призывы новоиспеченного религиозного деятеля к российской православной церкви показать свой томос. Серьезно? Вот это уровень государственной политики, которого мы заслужили. С таким подходом можно ожидать, что Петр Алексеевич размером своего томоса так достанет всех вокруг, что его рейтинг упадет ниже рейтинга Ляшко. Может это побыстрее случится и его хоть в последние недели попустит?