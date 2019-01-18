Массовый баттхёрт: как команда Трампа сама перечеркивает доверие к Америке

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

18 января 2019, 08:47

Учитесь, как не надо толкать меседжи своим внешним партнерам.

Майк Помпео, госсекретарь США
Майк Помпео, госсекретарь США / GettyImages

Вся проблема политики Дональда Трампа на Ближнем Востоке в одной речи. Просто послушайте её. Это инструкция о том, как не попасть в цель вообще ни разу.

Госсекретарь США Майкл Помпео выступал в Американском Университете Каира в Египте.

Это место, где американские лидеры традиционно толкают речь, в которой обрисовывают суть и принципы своей ближневосточной политики. Поэтому она привлекает толпы народа: аналитиков, журналистов, экспертов, политиков из всего региона.

Я не знаю, кто готовил ему речь, но это очень печально.

Читайте такжеСША оказались на пороге гражданской войныПомпео не только не внёс ясность во внешнюю политику США на Ближнем Востоке, к которой у многих была куча вопросов, но и вызвал баттхёрт сразу у нескольких социальных групп.

Я проанализировал основные моменты. Вот:

Во-первых, Помпео очень часто и не в тему вспоминал Барака Обаму, не называя его прямо, критикуя "папередников" за провалы и ошибки. Это было странно, неуместно и больше похоже на разбор полётов в Госдепартаменте, чем на речь главного дипломата США.

Во-вторых, Помпео ничего не сказал о том, что же нового администрация Трампа принесла в свою ближневосточную повестку. То есть, вы понимаете, в речи о ближневосточной политике США не было ближневосточной политики США.

В-третьих, зацикленность на иранской угрозе не понравилась многим египтянам, которые сочли это паранойей, а не реальной политикой, направленной на стабилизацию Ближнего Востока, о чём говорил Помпео.

В-четвёртых, египтяне, которые не столь плохо относятся к Ирану, как, например, саудовцы, не поняли, зачем Помпео призывал их присоединиться к "ближневосточному НАТО" против Тегерана. Это явно было упущением со стороны Госдепартамента говорить об этом именно в Каире.

В-пятых, многих возмутило, что Помпео ни разу не вспомнил о войне в Йемене, к которой довольно чувствительно относятся египтяне.

В-шестых, Помпео раз десять вспоминал Израиль как стратегического союзника США и жертву Ирана. Зачем это делать перед арабской публикой, явно не очень симпатизирующей израильтянам? На кого был рассчитан этот меседж в Каире? Почему он ни разу не вспомнил о палестинцах?

В-седьмых, пустой разговор Помпео, крутящийся вокруг "иранской угрозы", защиты Израиля, переноса посольства в Иерусалим и борьбы с радикальным исламом (что под этим понимает госсекретарь?) создал впечатление для египтян, что Штаты их бросают, и рассчитывать приходится на себя.

В-восьмых, Помпео так и не прояснил ситуацию с выводом своих войск из Сирии. Египтяне и дальше не понимают, что происходит, когда Трамп говорит "мы выходим", а его советник Болтон говорит "мы не выходим, пока не победим террористов". А Помпео пространно заявил "Если Америка уйдёт, будет хаос".

Вот так одной речью можно перечеркнуть доверие к себе и испортить отношения с ещё одним государством. Учитесь, как не надо толкать меседжи своим внешним партнёрам.

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США Египет Иран Израиль Дональд Трамп Ближний Восток Майк Помпео
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