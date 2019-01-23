По стопам России, или Как Великобритания стала мишенью гибридной оккупации

Максим Кухар

журналист

23 января 2019, 10:16

Германия явно положила глаз на Великобританию.

Brexit
Brexit / Reuters

Надо все же называть вещи своими именами, когда такое происходит и вы становитесь очевидцем события. А дело было так. Пару дней назад, маленькая Меркель (официальная преемница канцлерши недавно возглавившая правящую партию ФРГ) написала правительству и всему народу Великобритании эпическое письмо.

В нем она заламывая пальцы, руки и роняя невинную слезу умиления, призвала жителей острова не покидать ЕС. Написала, мол нас же связывают история и скрепы, духовность и братство и прочие дела. При этом, это письмо, в лучших советских колхозных традициях подписали и политики Германии, и лидеры профсоюзов, и доярки с трактористами, и лидеры партий с культурными деятелями. Общие рыдания и стоны, короче.

Читайте такжеБрексит как урок Украине и украинцамИ теперь интересно задать вопрос – а от чего эта волчья стая, так взвыла невинным ягненком? И на этот вопрос есть сразу два ответа. Первый состоит в том, что сразу после референдума в Великобритании о выходе из ЕС в 2016 году, Германия, а за ней и весь ЕС заняли бесчеловечную, дикую и варварскую позицию по отношению к партнеру.

Они открыто грозили разрывом практически всего массива договоров, регулирующих торговлю и другие сферы. И при этом прямо говорили – что это наказание Великобритании за ее политическое решение и что они умышленно сделают плохо всему ее народу. Прессинг и грубое вмешательство в дела другой страны были направлены на то, чтобы англичане изобрели какую-то кривую схему и размыли результаты референдума. Или провели новый.

При этом Берлин и Париж так давили на остров потому, что рассчитывали его иметь весомым спонсором ЕС и разных прожектов в рамках этой организации. Но от плохого обращения еще до референдума – дойная корова решила сбежать.

Так вот, пару лет подконтрольная политическим элитам ЕС пресса захлебывалась, рассказывая как будет плохо Великобритании после выхода, и как ей Германия с Францией еще врежут за строптивость. Но когда дата весны 2019 года – выхода Великобритании из ЕС совсем приблизилась, даже Киселев с Соловьевым, простите, Дойчевелле вынуждено было обозреть - а как же умышленные пакости Великобритании при разводе, аукнутся самой экономики Германии?

Слезы мешают говорить. Оказалось, что от своей злобы и нежелания сохранить приемлемый уровень торговых отношений с островом – Германия тоже сильно пострадает. А это очень многих напрягло, на фоне кризиса Китая и шатания мировой экономики над пропастью.

Читайте такжеБрексит показал: желающего выйти из ЕС просто размажутИ здесь бы однопартийцам вызвать Ангелу Меркель на ковер в Рейхстаг и спросить – почему она поставила свои и амбиции своих друзей – Путина и Макрона, по покорению других народов — выше блага немецкой экономики? Ведь выгодно было расставаться с Великобританией мирно – сохранив открытые границы для многих товаров и услуг, а значит и сотрудничество экономик.

Но Меркель ради политики – провалила экономику. И теперь это стало отчетливо видно. Но чтобы замаскировать провал шефа, маленькая Меркель и написала слезное письмо в Великобританию. Чтобы газеты обсуждали эту эпическую драму невинного дидяти, а не волюнтаризм ее шефини.

При этом и во-вторых, письмо маленькой Меркель конечно же является и инструментом гибридной войны по покорению Великобритании ЕС. И направлено на то, чтобы еще раз попытаться словить волю целого народа и поставить его ресурсы на службу имперским амбициям ЕС.

При этом оно до боли напоминает те письма и воззвания, которые все писала и слала в Украину РФ 25 лет подряд. Где были слова о братстве и общности культур, о любви и страдании от разлуки.

Но, когда дело доходило до выполнения торговых договоров по сохранению общего экономического пространства – то все было прямо наоборот. Беспошлинный бензин не поставлялся в Украину, а на сахар, экспортируемый в РФ – все равно налагались таможенные поборы. И так по сотням и сотням торговых позиций. И десятки и десятки новых переговоров и подписаний – ничего не меняли. А потом вдруг прозвучал вывод – что это Украина разрушила экономическое сотрудничество и вообще отношения.

Сильно похожая история сейчас повторяется и между Германией и Великобританией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Германия Великобритания Ангела Меркель Брексит Максим Кухар
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:29
Девушка дня Instagram: участница кастинга в группу Serebro Лиза Корнилова
10:16
По стопам России, или Как Великобритания стала мишенью гибридной оккупации мнение
09:57
"Русские вообще не являются нацией": экономист рассказал, какие территории отойдут Украине после распада России Видео
09:40
Снегопад в Киеве: город встал в 9-балльных пробках Фото
09:31
Как власть хочет "влюбить" в себя украинцев накануне выборов мнение
09:13
В Конго появилась стела украинской соборности со странной картой Украины
08:42
Для Беларуси наступают черные дни мнение
08:31
Названа причина отмены встречи Иерусалимского патриарха и Порошенко
07:52
СМИ узнали о решении НАБУ по делу в отношении Гройсмана
07:33
В ООН назвали шокирующее число погибших на Донбассе за время конфликта
07:15
Эксперт объяснил, почему Путину надо сказать спасибо за Крымский мост Видео
06:58
Газпром хочет Украину поматросить и бросить мнение
06:36
Теневой лидер или английская королева: астролог раскрыл роль патриарха Филарета в ПЦУ Видео
06:15
Снегопады и гололед: синоптики рассказали об опасностях погоды в Киеве 23 января Видео
05:43
Астероид-убийца: стала известна дата апокалипсиса Видео
05:07
Астролог рассказал, когда в январе закончится трагический период Видео
04:29
Оголенные ягодицы и глубокое декольте: Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для журнала Фото
03:51
Соратница Трампа предложила обложить любителей порно налогом
03:05
Месть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет Курилы Видео
02:02
Ученый рассказал, как секс влияет на женское здоровье и ум
01:40
Назван продукт, который чаще всего "бодяжат" в Украине Видео
01:17
Эксперт назвал самого неудобного для Путина президента Украины
00:35
Смелый ракурс в откровенном купальнике: Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото
22 января, вторник
23:44
Ученые рассказали, как ГМО-продукты влияет на организм человека
23:26
Иерусалимский патриарх вместо встречи с Порошенко принял украинских мирян - бывшая УПЦ МП
23:02
В России задержанный угонщик самолета не смог объяснить свой поступок
22:30
Взрыв в Магнитогорске: экс-депутат Госдумы рассказал о кремлевской террористической организации Видео
22:28
В Сети "всплыло" избиение мужем Собчак Виторганом ее вероятного любовника
22:01
Украина запустит вещание своего канала в Беларуси
21:47
"Алкоголизм и каннибализм": в Харькове пьяные отец с сыном убили и съели бывшего копа
21:24
"Хватит возбуждать": Оля Полякова похвасталась попой в купальнике
20:59
Нападение на офицера полиции в Харькове: появились хорошие новости о состоянии копа Видео
20:34
"Много снега, метели": власти Киева предупредили о серьезном ухудшении погоды Видео
19:58
В Сети опубликовали список номинантов на премию "Оскар-2019"
19:32
"Закон надо принять": Генпрокурор Луценко призвал легализовать проституцию в Украине
19:00
"Камеры, собака": СМИ узнали, как в Крыму охраняют могилу сына Януковича Видео
18:59
Эксперт пояснил, насколько велики шансы на то, что Киев и Москва договорятся по транзиту газа
18:39
Своих не бросаем: Лукашенко через МИД заступился за Настю Рыбку
18:10
Крушение бомбардировщика в России: названы возможные причины катастрофы Видео
18:01
"Водка после пяти литров пива": легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал о своих запоях
17:57
В РФ назвали требования к Украине для подписания нового газового контракта
17:35
"Кровавые ссадины, синяки": Светлана Лобода поделилась снимком после концертов в Москве Видео
17:27
На пост президента Украины претендуют еще три кандидата
17:23
Платить либо нет: власти дали разъяснение насчет новых громадных платежек за газ
17:10
В России возросло число жертв крушения ракетоносца Видео
17:02
Вероятный любовник Собчак рассказал о своем разбитом носе
17:01
Снегопады и метели: синоптик пояснила, кому 23 января лучше остаться дома Видео
16:45
Российский пропагандист Соловьев купил еще одну виллу в Италии и автомобиль Maybach Видео
16:36
Выборы-2019: Аваков рассказал, как большинство кандидатов в президенты нарушают закон
16:18
Вспышка кори на Одесчине: расширена зона карантина, число больных серьезно возросло Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять