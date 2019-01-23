По стопам России, или Как Великобритания стала мишенью гибридной оккупации

Brexit / Reuters

Надо все же называть вещи своими именами, когда такое происходит и вы становитесь очевидцем события. А дело было так. Пару дней назад, маленькая Меркель (официальная преемница канцлерши недавно возглавившая правящую партию ФРГ) написала правительству и всему народу Великобритании эпическое письмо.

В нем она заламывая пальцы, руки и роняя невинную слезу умиления, призвала жителей острова не покидать ЕС. Написала, мол нас же связывают история и скрепы, духовность и братство и прочие дела. При этом, это письмо, в лучших советских колхозных традициях подписали и политики Германии, и лидеры профсоюзов, и доярки с трактористами, и лидеры партий с культурными деятелями. Общие рыдания и стоны, короче.

Читайте такжеБрексит как урок Украине и украинцамИ теперь интересно задать вопрос – а от чего эта волчья стая, так взвыла невинным ягненком? И на этот вопрос есть сразу два ответа. Первый состоит в том, что сразу после референдума в Великобритании о выходе из ЕС в 2016 году, Германия, а за ней и весь ЕС заняли бесчеловечную, дикую и варварскую позицию по отношению к партнеру.

Они открыто грозили разрывом практически всего массива договоров, регулирующих торговлю и другие сферы. И при этом прямо говорили – что это наказание Великобритании за ее политическое решение и что они умышленно сделают плохо всему ее народу. Прессинг и грубое вмешательство в дела другой страны были направлены на то, чтобы англичане изобрели какую-то кривую схему и размыли результаты референдума. Или провели новый.

При этом Берлин и Париж так давили на остров потому, что рассчитывали его иметь весомым спонсором ЕС и разных прожектов в рамках этой организации. Но от плохого обращения еще до референдума – дойная корова решила сбежать.

Так вот, пару лет подконтрольная политическим элитам ЕС пресса захлебывалась, рассказывая как будет плохо Великобритании после выхода, и как ей Германия с Францией еще врежут за строптивость. Но когда дата весны 2019 года – выхода Великобритании из ЕС совсем приблизилась, даже Киселев с Соловьевым, простите, Дойчевелле вынуждено было обозреть - а как же умышленные пакости Великобритании при разводе, аукнутся самой экономики Германии?

Слезы мешают говорить. Оказалось, что от своей злобы и нежелания сохранить приемлемый уровень торговых отношений с островом – Германия тоже сильно пострадает. А это очень многих напрягло, на фоне кризиса Китая и шатания мировой экономики над пропастью.

Читайте такжеБрексит показал: желающего выйти из ЕС просто размажутИ здесь бы однопартийцам вызвать Ангелу Меркель на ковер в Рейхстаг и спросить – почему она поставила свои и амбиции своих друзей – Путина и Макрона, по покорению других народов — выше блага немецкой экономики? Ведь выгодно было расставаться с Великобританией мирно – сохранив открытые границы для многих товаров и услуг, а значит и сотрудничество экономик.

Но Меркель ради политики – провалила экономику. И теперь это стало отчетливо видно. Но чтобы замаскировать провал шефа, маленькая Меркель и написала слезное письмо в Великобританию. Чтобы газеты обсуждали эту эпическую драму невинного дидяти, а не волюнтаризм ее шефини.

При этом и во-вторых, письмо маленькой Меркель конечно же является и инструментом гибридной войны по покорению Великобритании ЕС. И направлено на то, чтобы еще раз попытаться словить волю целого народа и поставить его ресурсы на службу имперским амбициям ЕС.

При этом оно до боли напоминает те письма и воззвания, которые все писала и слала в Украину РФ 25 лет подряд. Где были слова о братстве и общности культур, о любви и страдании от разлуки.

Но, когда дело доходило до выполнения торговых договоров по сохранению общего экономического пространства – то все было прямо наоборот. Беспошлинный бензин не поставлялся в Украину, а на сахар, экспортируемый в РФ – все равно налагались таможенные поборы. И так по сотням и сотням торговых позиций. И десятки и десятки новых переговоров и подписаний – ничего не меняли. А потом вдруг прозвучал вывод – что это Украина разрушила экономическое сотрудничество и вообще отношения.

Сильно похожая история сейчас повторяется и между Германией и Великобританией.