Путин написал для Украины новую "пьесу"

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

6 февраля 2019, 06:57

Что связывает Путина, Порошенко и Медведчука?

Путин
Путин придумал новый план / Reuters

Кроме выборов в Украине, как всегда, разыгрываются еще несколько сценариев, малопонятных и невидимых для общественности. Так, например, на своем форуме по самовыдвижению, президент Петр Порошенко вдруг заговорил о "холодном мире".

В этот же день, на другом форуме, другой политик - кум Владимира Путина и друг президента Порошенко легендарный Виктор Медведчук открыто и нагло заявил о необходимости "автономизации" оккупированного Россией Донбасса.

Казалось бы, что связывает этих трех политиков - Путина, Порошенко и Медведчука? Несмотря на внешний конфликт, который разыгрывает Порошенко на этих выборах ("я или Путин"), их связывает общая игра против интересов Украины. Ни Кремль, ни самого Порошенко не устаивает поражение Петра Алексеевича на президентских выборах 2019 года в Украине. Поэтому сейчас они нуждаются друг в друге больше, чем кто-либо.

Читайте такжеКак Медведчук бесцеремонно осадил ПорошенкоЭту тройку политиков связывает их общий сценарий будущего Украины, написанный в Кремле, независимо от того, кто станет президентом страны.

Сейчас, во время президентской кампании, на наших глазах, режиссируется "пьеса" Путина, написанная для двух его любимых актеров: Порошенко и Медведчука. "Холодный мир" Порошенко - как политическое условие для "автономизации Донбасса" Медведчука, после того, как оттуда уйдут российские войска и войдут "миротворцы Африки и СНГ". При этом, куратором формально освобожденного Донбасса должен стать все тот же Медведчук, а не Ахметов или реальная международная администрация.

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Петр Порошенко Владимир Путин Виктор Небоженко выборы-2019
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