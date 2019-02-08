Украинцы, если вам предлагают купить ваш голос - продавайте

Петр Порошенко / Главред

Сейчас все больше сигналов поступает, что под Порошенко Березенко разворачивает мощная сетка скупки голосов.

СМИ уже неоднократно писали и показывали, как это работает. 4000 гривен в месяц бригадиру, что приводит 15 человек близких и родственников, которые получают в месяц по тысяче гривен. Правда, по Киевской области буквально вчера видел информацию, что бригадиры получают 3000 гривен в месяц. То есть тысячу уже захомячили где-то наверху штабные. Но суть не в этом. Суть в том, что скупка голосов давно стала реальным фактором на выборах.

Читайте такжеУ Порошенко будут фальсифицировать выборы, но это ему не поможетЕщё весной 2014 года, я писал, что выходом должен быть легализированный выкуп токсичных голосов государством при одновременном увеличении наказания за скупку активов голосов. То есть, человек максимум за две недели до выборов приходит в избирательную комиссию и просит его исключить из реестра избирателей на период данной избирательной кампании. И получает честно, допустим, 100 долларов. Это кардинально изменит правила игры, потому что на выборы будут ходить только мотивированные граждане. И при этом остаётся свобода воли. Если в гражданине проснётся ответственность, то на следующих выборах он может без проблем пойти на выборы. Однако, сегодня мы голосуем по старым правилам, и скупка голосов может кардинально повлиять на итог выборов.

Если процесс нельзя остановить, то его надо возглавить. Я предлагаю запустить флешмоб, суть которого заключается в том, чтобы украинцы брали деньги, а голосовали по совести. Если к вам приходят агитаторы БПП с предложением от которого нельзя отказаться, то не отказывайтесь! Встречайте их так, как будто ждали всю жизнь, напоите чаем и вообще демонстрируйте крайнее радушие. Ведь это такие же бедолаги, как и вы. И, конечно же, берите деньги. Они все равно где-то были стырены. Становитесь бригадиром-агитатором и подписывайте своих знакомых, родственников. В идеале было бы хорошо, если бы все избиратели стали частью сетки БПП. А в избирательной кабинке, достали фигу из кармана и проголосовали как захотят. В конечном итоге, если президент извинился за невыполненные обещания, то кто мешает потом извиниться за невыполненное обещание проголосовать за него 31 марта.