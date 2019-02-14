Для победы на выборах Зеленскому не хватает только одного

Кэти ЛаРок

Руководитель украинских программ в Международном республиканском институте

14 февраля 2019, 06:57

Огромную поддержку избирателей в соцопросах шоумену нужно конвертировать в фактические голоса на выборах.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба Владимира Зеленского

Через несколько недель Владимир Зеленский может стать следующим президентом Украины. Комик, сыгравший роль обычного учителя истории в сериале "Слуга народа" считается одним из самых популярных на данный момент кандидатов.

В то время как многое известно о телевизионном образе Зеленского, относительно мало пока известно о его позиции в вопросах, важных для украинских избирателей. Политический неофит, чья партия названа в честь его телесериала "Слуга народа", Зеленский поднялся на вершину в национальных соцопросах. Он вытесняет более авторитетных кандидатов, в том числе действующего президента Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко.

Поддержка Зеленского представляет собой стремление значительной части избирателей увидеть новые лица на посту президента

Растущий рейтинг Зеленского может рассматриваться как явный признак недовольства населения правящей элитой. В эпоху Instagram и Facebook, Зеленский активно работает в социальных сетях и регулярно обменивается сообщениями и обновлениями со своими фолловерами.

Недавние опросы, проведенные Социс, KМИС и Центром Разумкова, показывают, что Зеленский лидирует с 17,3% поддержки, опережая Порошенко и Тимошенко, рейтинг  которых составляет 12,3% и 11,8% соответственно.

Хотя число поклонников Зеленского стремительно растет, его команда должна решить один очень важный вопрос - как преобразовать поддержку в соцопросах в фактические голоса на выборах.

Читайте такжеПочему украинцам нужно готовиться к президенту ЗеленскомуДело в том, что сторонники Зеленского молоды, а по сравнению с другими возрастными группами молодежь реже всего ходит на выборы. Также есть риск, что некоторые из них изменят свой выбор прямо в день голосования. Поэтому шоумену нужно еще активнее бороться за голоса неопределившихся избирателей, от которых может зависеть итог выборов.

Тем не менее, поддержка Зеленского показывает стремление значительной части избирателей увидеть новые лица на посту президента, а отличная репутация делает его конкурентоспособным кандидатом.

Кэти Ларок - руководитель украинских программ в Международном республиканском институте для Atlantic Council

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