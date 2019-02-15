Военная карта, или Как Порошенко намерен хитро выиграть выборы

Александр Кочетков

аналитик, политолог

15 февраля 2019, 06:54

Президент хочет устроить эскалацию на фронте накануне второго тура выборов.

Петр Порошенко
Петр Порошенко намерен остаться в кресле президента / Официальный сайт Президента Украины

Прояснился план, с помощью которого Петр Порошенко и его окружение намерены остаться во власти. На первом этапе они хотят с помощью подкупа и фальсификаций вывести во второй тур Петра Порошенко и Владимира Зеленского, любой ценой не пустив туда Юлию Тимошенко. То есть, набранные проценты будут пытаться отсчитывать у Юлии Тимошенко и добавлять Петру Порошенко, а Владимира Зеленского практически не трогать. 

Хотя соратники Порошенко, учитывая его тщеславие, хотят, чтобы он вышел во втором тур хоть с небольшим преимуществом, но лидером. Здесь циничный расчет на то, что какими бы явными не были фальсификации, после первого тура народ на протесты не выйдет, ведь останется шанс, что Петр Алексеевич все же не победит. Да и западные наблюдатели тоже предпочтут дождаться финального результата.

Читайте также"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентомВо втором туре планируется разыграть "военную карту".То есть, по СМИ массово пойдет информация об угрозе эскалации на фронте. Участятся обстрелы на линии разделения, пойдут сообщения о концентрации российских войск на наших границах, причем, и со стороны Крыма и даже из Беларуси (Виктор Медведчук картинку организует). И — это принципиально важно! — будут заявления наших военных разных рангов о том, что в этих критических условиях они видят Верховным главнокомандующим исключительно Петра Порошенко. 

Уже сейчас военных обрабатывают, что любой президент, кроме Петра Алексеевича, непременно посрывает с них погоны, отберет награды и отдаст под трибунал. И многие верят в эту чушь, потому что у нас война, и каждый военный, тем более, командир, знает, что он, скажем так, не безупречен.

А теперь оцените сами: с одной стороны Верховный в камуфляже с генералами над картами, с присущей ему убежденностью заявляющий, что он знает, как отразить вторжение. И военные, клянущиеся ему в верности. С другой — "актер и клоун, лепечущий, как он встанет на колени перед Путиным". Понимаете замысел?

Такая военная истерия может сработать. Поэтому выход Порошенко во второй тур — это реальная беда для страны. 

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Петр Порошенко Александр Кочетков выборы-2019
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