Запад сдает Украину публично и беззастенчиво

Владимир Путин на саммите G20 с Эммануэлем Макроном / Reuters

Что произошло в Мюнхене по так называемой конференции по безопасности?

Начну с цитаты министра иностранных дел Климкина, который после конференции сказал, что многие воспринимают войну России против Украины как шоу, сидя на диване, и "диванная позиция" Запада раздражает и, добавлю от себя, является абсолютно неадекватной. Понятно, что Климкин, как глава МИД, ограничен в риторике и может позволить себе только дипломатическую реакцию, но этих его слов более чем достаточно чтобы понять, что Запад ведет себя неадекватно по отношению к Украине и России.

Климкин сказал, что конференций по безопасности все больше, а безопасности все меньше. Агрессия России в отношении других стран повышается с каждым днем, и поведение таких стран, как Германия и Франция, дает понять русскому вождю, что можно двигаться дальше, от европейцев получена не только индульгенция, но и деньги: от сотрудничества с бизнесом и Северного потока-2. Меркель дала понять, что она на стороне Порошенко, но не будет прекращать сотрудничество с Россией или его ограничивать.

Читайте такжеПутину в Мюнхене дали добро на войну в УкраинеРечь идет именно о развитии сотрудничества с Россией в обход интересов Украины, страны, о поддержке которой Запад заявлял последние годы. И теперь мы видим предательство, которое можно назвать Мюнхенским сговором-2.

Один дипломат написал мне сообщение "Они нас сдали, как бы это ни объясняли". Они профессионалы, они не алармисты, тонко чувствуют повороты в риторике – Украине практически прямым текстом говорят: "Не мешай нам дружить с русским рейхом".

Потом то же самое неформально подтвердил еще один понимающий ситуацию собеседник. И это не паника, не истерика. Это то, что действительно происходит, и это надо осознавать. А осознав – действовать, исходя не из желаний/фантазий, а из реальности.

Мюнхен в мировой истории – "город-грабли". Это были 30-е годы, там начинал агитацию за национал-социализм Гитлер. В том же Мюнхене в 2007 году другой фюрер, Путин, объявил миру о том, что медведь выходит из берлоги со своей трактовкой миропорядка. Тогда все сделали вид, что не поняли его. И, как и с Гитлером, решили умиротворять и договариваться. А тем временем русский рейх ведет себя все активней, а на соборе в Солсбери вывесили огромный флаг РФ.

Читайте такжеПочему Франция отказалась блокировать строительство Северного потока-2Западные лидеры ведут себя как идиоты – про Германию мы уже говорили, в Италии к власти вообще пришли сумасшедшие путинисты, мягкотелые французы не стесняясь сдают Украину публично и беззастенчиво. Трамп по итогам расследования Мюллера будет сидеть в тюрьме, как агент ФСБ, но сейчас Штаты парализованы Трампом. Великобритания только что-то говорит, но ничего не делает. Питерским ребятам все сходит с рук.

Санкции Евросоюза после событий в Керченском проливе ограничатся персональными санкциями против каких-то пупкиных, которых в России 140 млн. Системные санкции не ужесточаются, товарооборот растет. Запад дает Путину развиваться и перевооружаться, и Украина остается один на один с агрессором. Сейчас имеет место Мюнхенский сговор-2, который будет продолжаться до тех пор, или пока Путин не начнет войну в любой точке мира, или пока к власти на Западе не придут другие политики.