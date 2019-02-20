Запад сдает Украину публично и беззастенчиво

Айдер Муждабаев

журналист

20 февраля 2019, 09:01

Питерским ребятам все сходит с рук.

Владимир Путин на саммите G20 поговорил с Эммануэлем Макроном
Владимир Путин на саммите G20 с Эммануэлем Макроном / Reuters

Что произошло в Мюнхене по так называемой конференции по безопасности?

Начну с цитаты министра иностранных дел Климкина, который после конференции сказал, что многие воспринимают войну России против Украины как шоу, сидя на диване, и "диванная позиция" Запада раздражает и, добавлю от себя, является абсолютно неадекватной. Понятно, что Климкин, как глава МИД, ограничен в риторике и может позволить себе только дипломатическую реакцию, но этих его слов более чем достаточно чтобы понять, что Запад ведет себя неадекватно по отношению к Украине и России.

Климкин сказал, что конференций по безопасности все больше, а безопасности все меньше. Агрессия России в отношении других стран повышается с каждым днем, и поведение таких стран, как Германия и Франция, дает понять русскому вождю, что можно двигаться дальше, от европейцев получена не только индульгенция, но и деньги: от сотрудничества с бизнесом и Северного потока-2. Меркель дала понять, что она на стороне Порошенко, но не будет прекращать сотрудничество с Россией или его ограничивать.

Читайте такжеПутину в Мюнхене дали добро на войну в УкраинеРечь идет именно о развитии сотрудничества с Россией в обход интересов Украины, страны, о поддержке которой Запад заявлял последние годы. И теперь мы видим предательство, которое можно назвать Мюнхенским сговором-2.

Один дипломат написал мне сообщение "Они нас сдали, как бы это ни объясняли". Они профессионалы, они не алармисты, тонко чувствуют повороты в риторике – Украине практически прямым текстом говорят: "Не мешай нам дружить с русским рейхом".

Потом то же самое неформально подтвердил еще один понимающий ситуацию собеседник. И это не паника, не истерика. Это то, что действительно происходит, и это надо осознавать. А осознав – действовать, исходя не из желаний/фантазий, а из реальности.

Мюнхен в мировой истории – "город-грабли". Это были 30-е годы, там начинал агитацию за национал-социализм Гитлер. В том же Мюнхене в 2007 году другой фюрер, Путин, объявил миру о том, что медведь выходит из берлоги со своей трактовкой миропорядка. Тогда все сделали вид, что не поняли его. И, как и с Гитлером, решили умиротворять и договариваться. А тем временем русский рейх ведет себя все активней, а на соборе в Солсбери вывесили огромный флаг РФ.

Читайте такжеПочему Франция отказалась блокировать строительство Северного потока-2Западные лидеры ведут себя как идиоты – про Германию мы уже говорили, в Италии к власти вообще пришли сумасшедшие путинисты, мягкотелые французы не стесняясь сдают Украину публично и беззастенчиво. Трамп по итогам расследования Мюллера будет сидеть в тюрьме, как агент ФСБ, но сейчас Штаты парализованы Трампом. Великобритания только что-то говорит, но ничего не делает. Питерским ребятам все сходит с рук.

Санкции Евросоюза после событий в Керченском проливе ограничатся персональными санкциями против каких-то пупкиных, которых в России 140 млн. Системные санкции не ужесточаются, товарооборот растет. Запад дает Путину развиваться и перевооружаться, и Украина остается один на один с агрессором. Сейчас имеет место Мюнхенский сговор-2, который будет продолжаться до тех пор, или пока Путин не начнет войну в любой точке мира, или пока к власти на Западе не придут другие политики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина США Италия Айдер Муждабаев Франция Германия Дональд Трамп Ангела Меркель Владимир Путин Мюнхенская конференция по безопасности
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:55
$3 млрд: в Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий
09:52
В Москве был жестоко избит звезда "Ранеток" и "Кадетов"
09:49
Украина объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении "Боинга" под Донецком
09:41
Гордон сказал, может ли Зеленский стать президентом Видео
09:22
США создают космические войска
09:16
"Российские специалисты": офицер ВСУ сказал, кто устроил взрывы в Донецке
09:15
Девушка дня Instagram: блогер с пышным бюстом Мадлен Роуз Фото
09:15
"Швы на попе": Ани Лорак осудили за то, что разделась на сцене Видео
09:10
Россия уязвима из-за своей сырьевой экономики мнение
09:01
Запад сдает Украину публично и беззастенчиво мнение
08:49
"Температурная лесенка": синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве Видео
08:45
Курс доллара и евро в Украине покатился по наклонной Видео
08:15
"Завораживающее явление": над Украиной засняли суперлуну, опубликованы фото Фото
08:12
Тимошенко-президент обречена повторять все за Порошенко мнение
07:50
Дипломат объяснил, как в ООН могут подготовить почву для отправки миротворцев на Донбасс Видео
07:25
Много жертв: в полиции раскрыли подробности кровавой аварии на Полтавщине Видео
07:18
Украина любит ушами и Порошенко неплохо это понимает мнение
06:22
Выпадет счастливый билет: астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет в 2019 году Видео
06:00
Как приготовить солянку: лучшие рецепты солянки Видео
05:25
Эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам"
04:29
52-летняя Синди Кроуфорд полностью разделась для пикантного фото
04:08
Хакеры опубликовали интимное видео чемпиона Формулы-1 и поп-звезды
04:01
Украина запретила ввоз из РФ книги с "мантрой" об "удивительной России"
03:42
Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2019 года
03:06
Стало известно, какая часть бюджета Украины уйдет на выплату долгов
02:57
Секс-оргии советских футболистов: в Сети всплыли откровения легендарного игрока Динамо Видео
02:01
"Фантастическая пластика": Мишель Андраде покорила сеть сексуальным танцем Видео
01:24
Военные хитрости: диетолог назвал топ-5 продуктов, которые улучшают работу мозга и память Видео
00:34
Отдых или деньги: когда выгоднее брать отпуск в Украине Видео
00:12
"Борщевая инфляция": эксперт рассказал о новом подорожании продуктов Видео
19 февраля, вторник
23:55
Изящность и голое тело: В Сеть выложили фото полу- и обнаженных красавиц-моделей Фото
23:24
Amnesty раскритиковала Киев за невыполнение данных после Евромайдана обещаний
22:55
Военный эксперт оценил закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
22:26
Прокуратура возбудила уголовное дело о госизмене посла Украины в Канаде Фото
22:06
Обнаженка и абстракция: в Сеть выложили серию классических эротических фото Фото
22:04
ДТП в Харькове: Зайцева выступила в суде с последним словом Видео
21:46
Учить грамоту: Юрию Дудю указали на вопиющие ошибки Видео
21:34
"Петр Алексеевич Ленин": журналист диагностировал у Порошенко помутнение рассудка Видео
21:15
Забил молотком экс-девушку с матерью: в Житомире произошло жуткое убийство - опубликовано фото, видео Видео
20:56
Аваков взялся за Facebook-аккаунты кандидатов в президенты
20:37
"Доступная шлюха": скандальный политолог на росТВ обругал украинскую телеведущую Видео
20:20
В Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева
19:36
Гордон у Дудя рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянам Видео
19:33
Нардепы смеялись во время выступления евродепутата по убийствам на Евромайдане
19:15
Субсидия по-новому: как платить за коммуналку Видео
18:46
"А Путин будет главой пожизненно": эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь Видео
18:38
В Украине прошли масштабные танковые учения: опубликованы красочные фото Фото
18:11
Украина продала арестованное имущество Газпрома
17:53
Вице-премьер рассказал, почему Украине стоит отказаться от участия в Евровидении-2019
17:35
Зависимость Украины от импорта растет, а закупки в России стали еще интенсивней - Госстат
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться