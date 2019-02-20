Тимошенко-президент обречена повторять все за Порошенко

Юлия Тимошенко / кадр из видео

Что будет если победит Тимошенко?

Ответить на этот вопрос сложнее, чем в случае Зеленского или Порошенко. Потому что никто толком не понимает, чего ждать от Юлии Владимировны. Именно это, кстати, и одна из причин, почему избиратель упорно не хочет за нее голосовать.

Тем не менее, некоторые выводы сделать можно. Главный из них заключается в том, что Тимошенко будет вынуждена повторять многое из того, что делал Порошенко. И, прежде всего, в вопросе концентрации власти и финансовых ресурсов.

Тимошенко, если ей таки удастся стать президентом, станет "президентом меньшинства", победе которого большинство населения будет откровенно не радо. Поэтому ей придется заигрывать с избирателем. И она, скорее всего, попытается выполнить хотя бы часть из своих обещаний. Это невозможно сделать без двух вещей – денег и власти.

Читайте такжеПобеда Порошенко будет воспринята как обманПоэтому, конечно же, ни о какой "конституционной реформе" с передачей власти парламенту мы не услышим. Как и Порошенко в 2014, Тимошенко будет концентрировать власть вокруг себя, выходя далеко за пределы полномочий Конституции-2004.

Для того же, чтобы наполнить бюджет и раздать обещанное, ей придется брать деньги в единственном месте, где они еще есть – у олигархов, т.е. в экономике. При Тимошенко мы увидим передел потоков, сфер влияния, опалу одних и возвышение других. Все то, что мы видели в начале любого президентства, только в более жестком виде, поскольку у Юлии Владимировны не будет времени на раскачку – парламентские выборы на носу. И здесь есть опасность сползания страны в ситуацию "власть против экономики", в которой ранее очутились многие популисткие африканские и латиноамериканские режимы. И опасность вполне реальная, ведь Юлия Тимошенко совершенно не знает, что делать с экономикой, - об этом прямо-таки кричит ее "новый кусь на блокчейне". При этом она человек решительный - она может наломать дров. Единственное, что будет удерживать Тимошенко от экспериментов – шантаж МВФ. Других тормозов здесь нет, и это откровенно напрягает не только олигархов.

В вопросе кадровой политики мы тоже увидим решения в стиле Порошенко. Как и нынешнего президента, у Тимошенко нет своей команды. Она может доверять всего горстке людей, и их же она будет тыкать на все должности, независимо от квалификации. Так что "обновление власти" закончится тем, что вместо прокурора Луценко будет прокурор Власенко, не более того. Оставшиеся должности поделят союзники ЮВТ вроде Арсена Авакова, а кое-где и вовсе удержаться назначенцы Порошенко, тем более что многие из них Юлии Владимировне вполне знакомы по БЮТ.

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоВо внешней политике Тимошенко окажется в положении, в котором до нее очутился Дональд Трамп. Когда очевидное желание наладить отношения с Россией будет наталкиваться на невозможность это сделать по внутриполитическим причинам. К Тимошенко накрепко прилепился образ "московской кукушки", кроме того у нее гарантированно будет мощная националистическая оппозиция, а, значит, ей постоянно придется доказывать, что она больший бандеровец чем Петр Алексеевич. И она будет это делать – так как ее рейтинг не позволит игнорировать "общественное мнение".

Это же не даст Тимошенко закончить войну. Поэтому, как человек рациональный, она с одной стороны перенаправит на себя потоки, которые война генерирует, а с другой попытается несколько снизить градус противостояния – чтобы война не мешала ей заниматься другими делами. Т.е. мира не будет, но в целом будет несколько спокойнее, чем при Петре Алексеевиче.

На западном направлении, напротив, больших проблем у ЮВТ не ожидается. После Порошенко там даже вздохнут спокойнее, и радостно будут жать ей ручку на многочисленных пафосных и пустых саммитах.

Стоит ли ожидать реформ, борьбы с коррупцией и прочего, чего так наивно ждет избиратель от каждого президента? Стоит. Но примерно в таком виде, как это делали Кучма, Янукович или Порошенко. В виде обертки, под которой будет скрываться передел сфер влияния и финансовых потоков.

Если совсем коротко, то Тимошенко должна была стать президентом в 2004. Если она им станет в 2019, то она просто вернет страну обратно на 15 лет. Мы увидим попытки реконструировать "третий срок Кучмы" - управляемую вручную восточноевропейскую демократию, коих мы уже насмотрелись у соседей. Возможно, это и не самый плохой вариант. Но это не будущее, это прошлое.