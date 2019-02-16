Никто из кандидатов в президенты уже не изменит прозападный курс Украины

Украина, ЕС и НАТО / УНИАН

Пять лет назад стартовала военная агрессия России против Украины. Все началось в конце лета 2013 года, когда российский президент Владимир Путин начал прикладывать все возможные меры к тому, чтобы Украина свернула с западного пути и вступила в Евразийский экономический союз.

Но угроза для Украины была еще более серьезной. Десятилетие неумелого руководства в сочетании с массовой коррупцией режима Януковича привело к тому, что страна оказалась в состоянии почти банкротства.

Но Украина не сломалась под давлением. Вместо этого страна объединилась на президентских и парламентских выборах, которые продемонстрировали решимость не только противостоять агрессии, но и искоренять коррупцию и неумелое руководство.

Читайте такжеКак уничтожить в Украине коррупцию всего за несколько летТеперь Украина снова стоит перед президентскими и парламентскими выборами, которые определят ее курс на следующие пять лет.

Успешные экономические реформы вернули страну к устойчивому росту. Но потери от военного конфликта и кризисных лет еще не полностью восстановлены.

Дефицит бюджета в значительной степени устранен, коррумпированный газовый сектор коренным образом реформирован, банковский сектор восстановлен, а соглашение с Европейским союзом вступило в силу. Около 45% товарооборота Украины приходится на ЕС, и только около 7% приходится на Россию. Добавьте к этому фундаментальные реформы в секторах здравоохранения и пенсионной системы и масштабную децентрализацию, результаты которых впечатляют. Но огромные проблемы всеравно остаются, среди которых – коррупция и миграция.

В настоящее время страна вступает в свой избирательный сезон и мы можем быть уверены, что Кремль, который фактически проиграл в 2014 году, сделает все возможное, чтобы повлиять на выборы и их последствия в 2019 году.

Основная идея Кремля заключается в том, что Украина - безнадежный проект бесхозяйственности и некомпетентности, и что только Москва может управлять славянским миром.

В настоящее время неизвестно, победят ли в последнем туре 21 апреля действующий президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко или комик Владимир Зеленский. Это открытые демократические выборы. Это не Россия.

Но нет никаких оснований полагать, что кто-либо из кандидатов, подвергнет сомнению прозападную ориентацию страны. Основной курс внешней политики почти наверняка останется прежним.

Украина является огромной европейской страной с впечатляющим экономическим потенциалом и она продолжит идти по пути реформ. Но Украине потребуется постоянное внимание и помощь со стороны Европы и США.

Карл Бильдт, экс-министр иностранных дел Швеции для The Washington Post