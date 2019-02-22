Электоральная пирамида кандидата Порошенко

Михаил Подоляк

политтехнолог

22 февраля 2019, 08:03

Президент с подобным типом избирательной кампании покажет нулевую легитимность.

если не порошенко то кот

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую "нулевую легитимность". Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего "результата". После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.

Сейчас ведь не 2004 и даже не 2014. Сейчас время прозрачных массовых коммуникаций, которые скрупулезно фиксируют каждый шаг. Вдвойне скрупулезно, потому что 71% категорически или преимущественно считают, что последние пять лет - это дорога точно не туда... И вот на этом фоне ты строишь гигантскую инфраструктуру, способную кардинально повлиять на электоральный выбор. А чего больше всего боятся западные демократии? Правильно. Избирательного обмана. Особенно в таких масштабах. И особенно в стране, которая катастрофически зависит от их финансового донорства. И вот ты на ИХ глазах увлечённо создаешь целую индустрию для подобного обмана. И совсем не обращаешь внимание, что пассионарная часть внутреннего политического рынка - весь третий сектор и реальная оппозиция, которые вхожи в западные сообщества - все это активно, фактово, документально фиксируют.

Читайте такжеИзбирательная кампания курильщикаЧто мы на сегодня имеем? Абсолютные знания. О стандартной многомиллионной "волонтерской сети", которая включает в себя фиксированную оплату "услуг агитаторов" (и их иерархичность) за "правильное голосование". Списки, секторальная разбивка, персональные данные, смотрящие. Это первая часть инфраструктуры, которая уже фундаментально засвечена и запротоколирована. Единственное, чего не хватает пока - это масштабных первичных уголовных дел. Но это только вопрос времени и окончательного решения Авакова. В любом случае вся эта сеть будет изложена в виде конкретных схем и уйдёт внешним партнерам для анализа.

Есть также знания о "технических кандидатах", которые совсем не ведут кампаний, но представители которых заняли все ключевые распорядительные должности в избиркомах и готовятся к "подсчетам". Понятно, что список всех этих "ручных" членов комиссий на Читайте такжеВоенная карта, или Как Порошенко намерен хитро выиграть выборыдолжностях председателей и секретарей точно также готовится к обнародованию и возле них будут установлены круглосуточные камеры. С выходом на санкции. Есть понимание того, что происходит модерация списков избирателей по всей стране. Чтобы добавить несуществующее. Есть понимание, что такое натаскивание "боевых групп", которые будут либо охранять базовые участки, где гарантированы цифры, либо устраивать заварушки на тех участках, которые проигрываются вчистую.

Все это несомненно докажет так называемую нулевую легитимность человека, организовавшего подобный тип кампании. А дальше что? Как всегда. Если сейчас ты реальный партнёр, потому что триумфально выиграл в 2014-м, то с момента доказанной фальсификации ты - изгой. Жёсткие осуждения. Отказ от сотрудничества. Массовые суды/медийка здесь и там. Ну и зачем все это так упорно и нагло делать, если уже прямо сейчас речь идет о непризнании любого твоего результата?

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