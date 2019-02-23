Украину ждут десятилетия конфликта

Война на Донбассе может продолжаться десятилетия / Цензор.нет

Любые разговоры о особенностях оккупированных территорий сегодня - только помощь оккупанту и врагу.

Потому что окончание войны на востоке от Украины не зависит. Оно зависит от России. Россия продолжает войну на востоке не для того, чтобы Украина пошла на какие-то компромиссы, а для того, чтобы вернуть себе всю Украину или в качестве колонии, или в качестве сферы влияния, или в качестве части Российской Федерации. Война на Донбассе - это лишь инструмент для достижения этой амбициозной цели.

На самом деле между оккупированной частью Донецкой и Луганской областей и по территории Украины только одно отличие - на оккупированной территории есть русские войска, а на свободной их нет. Выведите российские войска, и Донецк с Луганском ничем не будут отличаться от Мариуполя или Краматорска.

Украинцы должны четко осознать, что ни один их президент - кроме того, который согласится стать главой Республики Украина в составе Российской Федерации - не может прекратить эту войну. Война закончится только в случае серьезного ослабления возможностей Российской Федерации. Так, как это произошло с независимостью стран Балтии: для того, чтобы она состоялась, нужно было ослабить, а затем и ликвидировать Советский Союз. Для окончания войны в Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины необходимо ослабление, а, может, и ликвидация российского политического режима. Никакого другого пути не существует. И отказ от вступления в НАТО не является компромиссом хотя бы потому, что Кремль начал войну против нашего государства, когда Украина официально была внеблоковым государством, а против вступления в НАТО выступало большинство ее граждан.

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Однако было бы ошибкой считать, что военные операции России могут усиливаться или ослабляться в связи с кризисными явлениями. Восстановление империи - это политическая программа режима, с которой соглашается большинство россиян. А Советский Союз или Куба были агрессивными даже тогда, когда не могли прокормить собственное население.

При этом Путин может оставаться у власти столько, сколько ему заблагорассудится.

Конфликт на Донбассе может длиться десятилетиями. И дискуссию о статусе этих территорий нужно отложить до момента окончания конфликта. Украину ждут десятилетия конфликта. Возможно, решение здесь придется принимать нашим детям или внукам.