Путинская система пошла вразнос: что на самом деле значит послание вождя РФ

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

21 февраля 2019, 08:37

Путину не подчиняются уже ни силовики, ни его собственная бюрократия, ни МИД, ни прокуратура.

Владимир Путин на послании Федеральному Собранию.
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию.

Одно дело, когда мы говорим, что власть теряет свой народ. Другое дело, когда в этом признается сама власть.

Нынешнее Послание президента Путина Федеральному собранию, обычно пустой ритуал, на этот раз стал любопытен именно своим признанием. Мы увидели реальное беспокойства власти по поводу потери контроля за настроениями масс и падающего рейтинга лидера. Мы увидели и незапланированное: фактическое признание Кремлем потери контроля за собственной "вертикалью" и непонимание, что делать с народом.

Между тем, переход Кремля (кстати, вынужденный) от правления посредством имитации либеральной демократии и использования ресурсов Запада к имитации величия и военно-полицейскому диктату так и не помог ни сохранить поддержку населения, ни решить вал накапливающихся проблем.

Возникла ситуация, когда даже уместные - с точки зрения тактики - решения Кремля, оказываются стратегическим поражением. Власть сама создает пейзаж после битвы. Возможно, еще не осознавая этого полностью.

Читайте такжеВозрождающаяся Россия: миф и реальностьТак, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для страны международное окружение. Превращение Украины в противника России; оживление уснувшего НАТО; консолидация Запада через сдерживание России; гонка вооружений, вызванная развалом РСМД ( к чему Москва приложила руку); поддержка падающих режимов (Мадуро) и накачивание их безвозвратными деньгами; превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно, как выбраться; неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов на строительство атомных игрушек ( Венгрия, Египет, Турция); неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая – это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники. Словом, есть шанс прославиться хотя бы этим.

Путинское "сами нарушают, а мы только отвечаем" уже давно не выглядит убедительно. А постоянные утверждения президента о суверенитете России порождают сомнения в его полноценности.

Ввергает в замешательство и когнитивный диссонанс Кремля. Попугав Запад новым оружием, Москва (в лице Лаврова на Мюнхенской конференции по безопасности) предлагает Европе вернуться к идее "общеевропейского дома". Как раз в момент, когда Европа вместе с США принимает решение о новых санкциях в отношении России (российский закон об изоляции рунета – это любопытное приложение к "общеевропейскому дому"!) Видимо, это и есть последнее кремлевское know how: обезоружить Запад своим диссонансом.

Во внутренней политике свой список сюрпризов. Решение Кремля осуществить технологический "прорыв" в условиях санкций за счет экспроприации средств российского населения – верный способ ударить по своей базе.

Кадровые зачистки уничтожают стабильность системы, которую обеспечивает обмен коррупции на лояльность аппарата власти. Если Кремль не гарантирует безопасность аппарата, нет и его лояльности! Пока неясно, усилят ли зачистки потребность в "сильной руке", которая должна навести порядок, либо скорее убедят население в том, что ржавчина съела "вертикаль".

Предоставление государственной крыши для получения личной выгоды кремлевскому окружению и раздача государственных функций напрокат частным лицам только усиливает разложение государственности. Вернее, того, что от нее осталось.

Читайте такжеПутин - принадлежащий прошлому паразит без будущегоДаже тактические победы выглядят, как унижение. Да, сняли американцы санкции с Русала. Но ведь за счет введения в кампаниях Дерипаски внешнего управления со стороны минфина США. И как это соотносится с нашей державностью и нашим суверенитетом? Да, удалось (при помощи Германии) пробить строительство Северного потока-2. Но радоваться не приходится: ЕС ввел ограничения, которые не позволяют загрузить газопровод полностью и делают его нерентабельным. За что боролись?

Впервые в российской истории силовики вышли на авансцену, захватив кнопки контроля. "Победа специальных служб и силовиков состоялась", - сказал недавно Дмитрий Муратов. Между тем, политизация силовых структур и их вовлечение в управление собственностью лишает их функции защиты государства. Впрочем, и самой власти не стоит полагаться на силовиков, которые занялись личным обогащением. А то, что президент Путин в который раз требует (или просит?), чтобы силовики "не давили на бизнес", говорит о том, что те перестали его слышать.

Возникает ощущение, что речь сегодня уже не идет о самодержавии. Где оно? Подчиняется ли Путину его собственная бюрократия, если ему приходится самому закрывать мусорные полигоны (требовать лично "там никого не пускать"), ибо Министерство внутренних дел и прокуратура его тоже не слышат (президент жалуется, что после обращения к ним там "ничего не двигалось"). Начинаешь даже сомневаться, что в России все еще президентское правление!

Президенту приходится уговаривать правящий класс думать об обществе, "менять ситуацию к лучшему" и даже угрожать аппарату "лучше сразу уйти". Это кто же из них добровольно уйдет? А те, кто придут, будут лучше?

Кремль вдруг обеспокоился "сбережением народа", пытаясь остановить обвал его доверия к себе. Но сам президентский "нарратив" говорит о том, что система управления фактически работает против этого сбережения!

Однако и менять систему нельзя - с чем останешься? Можно, конечно, запустить на полную "мясорубку Клишаса" и новый каскад репрессивного законодательства. Короче, закрыть шлюзы и окна. Но это неизбежно создает в обществе эффект кипящего чайника с закрытой крышкой. Закон непреднамеренных последствий, однако.

Бессилие всесилия. Вот, о чем нам откровенно поведал президент Путин.

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Россия Владимир Путин Лилия Шевцова
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