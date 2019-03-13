Петр Порошенко и Олег Гладковский / president.gov.ua

Как говорит устами одного из своих героев нынешний пылкий сторонник верховного главнокомандующего – итоги подведем.

В России сядут или исчезнут бесследно те, кто посредством коррупционных сделок помогал поставке вооружений и оборудования в Украину (почти уверен, что в обратном направлении эти схемы работают через тех же людей).

В Казахстане сядет или потеряет работу тот, кто отвечал за контракты с Украиной по обслуживанию и ремонту самолетов.

В США, которые не только больше помогали Украине в войне, но и выступили инициаторами и спонсорами создания НАБУ, дополнительные аргументы получат те, кто выступает против помощи нашей стране. Еще хуже ситуация будет в ЕС.

Читайте такжеПочему чиновники в Украине все равно будут вороватьИ виноваты в этом не журналисты, все это вынесшие на публичное обсуждение, не мелкие спекулянты и контрабандисты, которые были элементарным орудием в руках коррупционеров, а Порошенко и Гладковский, СБУ, ГПУ, НАБУ. Все воровали, или знали и ничего не сделали, чтобы остановить воровство и коррупцию.

Голосуйте правильно и не ищите оправдания коррупционерам, потому что не для страны или обороны они все это делали, а за ее счет.

Не делайте коррупцию, расхищение и вымогательство частью украинскости. Или уже поздно?