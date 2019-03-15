Что может помешать Порошенко снова стать президентом

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

15 марта 2019, 06:57

Есть четыре проблемы, которые предстоит решить Петру Алексеевичу.

Президент Украины Петр Порошенко
Порошенко нужно решить четыре проблемы/ Reuters

Несмотря на то, что подавляющее большинство украинских избирателей категорически отказываются видеть Петра Порошенко опять президентом, он сам другого мнения о своей исторической роли и блестящей судьбе.

На самом деле, Петр Алексеевич действительно, уверен, что сумеет сохранить власть и второй раз стать президентом. Это нагло и цинично, но ему, действительно, всю жизнь везло, даже с "кличками", в отличие от Владимира Путина. Порошенко за свою долгую авантюрную жизнь, ни разу, нигде не работал и не разу не сидел в тюрьме. Даже Путин считает его везунчиком и рассчитывает и далее использовать его в своих коварных планах против Украины.

Читайте такжеКак Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанахПоэтому, если не "мытьем, то катанием" Порошенко надеется прорваться и сохранить власть любой ценой - за счет национальных интересов и будущего Украины. Как настоящего олигарха, добившегося президентской власти, его не интересует, как долго проживет Украина после его правления, но главное - это его личное будущее, а не будущее страны.

То, что Порошенко "вытворял" с Украиной с 2014-2019 годы убедило его, что тоже самое можно делать со страной еще пять лет. Надо только "проскочить" неприятный момент президентских выборов 2019 года. Его самоуверенность в своей победе растет также быстро, как и презрение к украинскому народу, который согласится еще пять лет терпеть Порошенко. 

Петр Алексеевич глубоко уверен, что украинские избиратели – это не тот фактор политики, на который можно или надо обращать внимание после окончания выборов. Он уверен, что после своей скандальной победы на несправедливых, нечестных президентских выборах люди "покричат и успокоятся", а он займется любимыми и важными делами - обогащением и местью тем, кто критиковал, сомневался или оспаривал его власть. 

Порошенко-2, как президенту второго срока, осталось решить только четыре маленькие проблемы. 

Первая - как заставить Запад признать скандальные выборы, соответственно, как заставить зарубежных политиков приехать на инаугурацию старого-нового Порошенко.

А Кремлю достаточно будет реальной власти Порошенко-2 над Украиной, а не ее демократическая легитимация. Более того, чем слабее и неприличнее будет "победа" Порошенко на выборах, тем больше он будет нуждаться в помощи России. С победой Петра Алексеевича на президентских выборах Кремль связывает сильную надежду на внутреннюю деградацию Украины и ее превращение в подобие "путинской" России.

Читайте такжеПорошенко готовится к побегу из УкраиныПосле этого всей Европе будет ясно, что Украина – это всего лишь изуродованная, вечная копия и "огрызок России". Что и требовалось доказать.

Вторая проблема, что делать с популярным Владимиром Зеленским, который после выборов некуда не исчезнет и с Юлией Тимошенко, которая будет уверена, что у нее украли победу?

Третья проблема, которая волнует Порошенко-2, якобы "победившего" Украину на президентских выборах 2019 года, где проводить инаугурацию - в Житомире или Виннице. Все подходит, кроме Киева. Ибо его "инаугурация" в Киеве, на Майдане или в Верховной Раде - это отрытое издевательство над униженными, обманутыми и побежденными украинскими избирателями. 

И четвертая проблема "Порошенко-2", - как и на кого направить накопившийся гнев украинских избирателей. Президентские выборы должны были "выпустить пар" народных протестов, успокоить людей, принести изменения и обновление страны. Ведь люди рассчитывали на смену власти и возникновение перспективы, в ходе президентских выборов, но их опять обманули, как и в 2014 году.

Обычные приемы Петра Алексеевича - кадровые перестановки, обещания "рубать руки" мародерам и коррупционерам, отвлечения внимания общества, стравливание людей между собой и манипулирование общественным мнением уже не помогут удержать власть.

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Петр Порошенко Владимир Путин Виктор Небоженко выборы-2019
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