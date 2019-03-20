Как Трампу противостоять Путину в Украине и Венесуэле

Иржи Валента

старший научный сотрудник-резидент Центра стратегических исследований Begin Sadat

20 марта 2019, 10:55

Президенту США нужно увеличить военное присутствие в Черном море и продолжать борьбу по освобождению народа Венесуэлы.

Трамп и Путин
Трамп и Путин / Радио Свобода

Если Николас Мадуро будет отстранен от должности в Венесуэле, Владимир Путин может действовать так, как он поступил, когда народная революция свергла Януковича в Украине в 2014 году. В то время он начал неожиданное вторжение в Крым.

На этот раз он может предпринять неожиданную морскую и сухопутную атаку на Мариуполь, установить сухопутный мост из Крыма в Россию и наращивать свои попытки задушить экономику Украины. Трамп обязан принять немедленные превентивные меры, чтобы предотвратить это, увеличив военно-морскую помощь Киеву. 

Российский президент Владимир Путин, похоже, рассчитывает на недостаток решимости Вашингтона в отношении Венесуэлы. Если Вашингтон откажется от своей роли в Венесуэле, Россия в конечном итоге установит там разведывательные объекты. Москва уже обеспечивает Никарагуа "современным оружием", включая "танки Т-72, ​​военные катера, военные самолеты и мощные бомбы".

Читайте такжеКак Запад "вручил" Путину победу в Азовском мореСША сталкиваются с двумя опасными кризисами. В Венесуэле Николас Мадуро, нелегитимный победитель якобы фиктивных выборов, своей социалистической политикой создал катастрофу. Миллионы венесуэльцев, пострадавших от радикального режима Мадуро, наводнили соседнюю Бразилию и Колумбию. Тем не менее, с помощью президента Путина Мадуро цепляется за власть, как это сделал Фидель Кастро в начале 1960-х годов с помощью Никиты Хрущева.

Путин, стремясь спасти Мадуро, недавно направил два бомбардировщика с ядерным оружием в Венесуэлу. Кроме того, по сообщениям, в Венесуэле размещены сотни "частных военных подрядчиков, выполняющих секретные задания для России".

Венесуэльский кризис связан также с опасным кризисом на востоке Украины. Там, даже несмотря на присутствие американских кораблей в Черном море, Путин проводит новую политику дестабилизации, направленную на стратегически важный восточноукраинский промышленный город Мариуполь.

Почему Мариуполь? Похоже, что главная цель Путина - не допустить вступления Украины в НАТО и ЕС. Его стратегия также, вероятно, направлена ​​на ослабление Украины, которая зависит от экспорта угля, стали и зерна через Мариуполь, являющейся ключевым экспортным портом для всего Донбасса. Мариуполь, как железнодорожный узел и ключевой порт на Азовском море, также может служить сухопутным мостом в Крым.

Читайте такжеПутин написал для Украины новую "пьесу"Похоже, что Путин принял военное участие в Венесуэле отчасти для того, чтобы Украина, самая геополитически значимая страна на западных границах, не пошла по пути стран Балтии, входящих в НАТО. Даже если у России нет генерального плана, у нее, похоже, есть стратегические цели: создание сети военно-морских и военно-воздушных сил в Сирии, Крыму и Абхазии. Россия хотела бы снова владеть портом в Мариуполе и доминировать над Азовским морем. Путин никогда не стремился вернуть себе всю Советскую или Царскую империи. На протяжении более 10 лет он концентрировался на стратегически важных странах, которые входили в состав бывшей империи, в первую очередь тех, где проживает значительное число русскоязычных, православных верующих или сторонников христиан-шиитов.

Что еще более важно, цели Путина отличаются от целей советских лидеров Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, которые осуществляли дорогостоящие оккупации стран, не имеющих выхода к морю, включая Чехословакию, Венгрию и Афганистан. Похоже, Путин ищет прибрежные страны с активами, которые он считает стратегически ценными для России. Путин также хочет вернуть порты, береговые линии, водные пути и прибрежные земли, потерянные для России во время распада Советского Союза в 1991 году. Путин также расширяет военно-морской комплекс в сирийском порту Тартус в восточной части Средиземного моря, который удобно расположился на авиабазе в сирийской провинции Латакия.

Как может Россия, страна с ВВП, равным Нидерландам, эффективно участвовать в стратегической конкуренции с США, крупнейшим технологическим и экономическим центром в мире? Похоже, ответ таков: Путин считает, что ввиду ядерного потенциала России (и Китая) США не заинтересованы в том, чтобы рисковать крупной ядерной конфронтацией.

Читайте такжеПутина сменит новый ГорбачевВоенные стратеги Путина, учитывая его скудные обстоятельства с момента прихода к власти, похоже, выдвинули единственную военную программу, которая имеет смысл: создание смертоносного военно-морского флота и специальных сил с целью угрозы и преобладания в локальных конфликтах. Они также сосредоточились на развитии гибридных сценариев войны в странах, которые не являются членами НАТО. Украина, Грузия и Сирия - и, возможно, в будущем Венесуэла – вот эти страны. Однако ключевой жизненно важной задачей национальной безопасности для России по-прежнему остается Украина с ее важнейшим геополитическим положением и технологическим и сельскохозяйственным потенциалом.

На Западе так и не поняли, что Путин связал конфликты в Сирии и Украине, используя своеобразную географию России. Канал между реками Волга и Дон позволяет Путину перебрасывать элементы своего Черноморского флота в Каспийское море и свою Каспийскую флотилию в Черное море, когда это необходимо, для использования в любом из двух конфликтов.

Продолжающиеся конфликты как в Сирии, так и в Украине - в сочетании с переговорами по Минску I и Минску II, в которых Путин вышел победителем, - позволили ему урегулировать оба конфликта в ущерб США. Набеги в Мариуполь российскими доверенными лицами уже начались в 2014 году, а также в других городах восточной Украины, таких как Донецк, Луганск и Краматорск.

Большинство западных наблюдателей и жителей Мариуполя, очевидно, ожидали, что осада этого стратегически важного города произойдет в 2015 году. Вместо этого, к всеобщему удивлению, Путин заморозил мариупольский конфликт и передислоцировал часть своих сил для вмешательства в Сирию. Его целью было якобы защитить Башара Асада от восстания мятежников, поддерживаемых США, но, скорее всего, он больше защищал вновь обретенные интересы России - ее модернизированные военно-морские и воздушные силы в Тартусе и Латакии, а также будущие инвестиции в энергетику Сирии.

Вмешательство Путина помогло закрепить победу Асада в конце 2018 года и укрепить интересы России в Сирии. С объявлением Трампа о выводе американских войск из Сирии Путин быстро разморозил конфликт на востоке Украины и вернулся к своей стратегии экономического удушения Мариуполя, чтобы ослабить Украину посредством военно-морского флота в Азовском море.

Читайте такжеПутин отыграется на Украине за ВенесуэлуКак должны сейчас действовать США? США должны попытаться избежать кровопролития, продолжая предлагать Мадуро и его ключевым сторонникам безопасный выход из кризиса. США и Великобритания недавно провели военно-морские учения в Черном море, но этого недостаточно. Необходимо задействовать больше военно-морских сил. Украинскому военно-морскому флоту нужно позволить заимствовать десятки малых судов у стран НАТО. Трамп должен продолжать борьбу по освобождению народа Венесуэлы. Любое колебание будет контрпродуктивным.

Иржи Валента, старший научный сотрудник-резидент Центра стратегических исследований Begin Sadat, для Besacenter

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