Порошенко и Ко решили объявить войну Госдепу

Мари Йованович / "РБК-Украина"

Итак, похоже что наша власть действительно решила вести войну с послом США в Украине Мари Йованович, любой ценой для государства. Теперь более четко ясно, что это не самодеятельная ложь Юрия Луценко, а она санкционирована сверху.

Причем Йованович в этом году все равно едет из Украины, у нее срок заканчивается. Но кто-то на Банковой решил, что под конец стоит повоевать с ней, не понимая очевидного - что они объявили войну не послу, а Госдепу и американской дипломатической системе в целом.

В связи с этим напрашивается одна аналогия. Точнее, две.

1) Лето-2011. Время Виктора Януковича. Представитель МИД Волошин наезжает на посла Франции Жака Фора и распространяет фейк о том, что посла отзывают из Украины за "поддержку оппозиции". Бодания с Фором тогда было уже длительным, против него распространяли грязные слухи. Все понимали, откуда ноги растут, но называли это "источниками". И когда Киев выступил из публичным официальным заявлением, то Париж откровенно офигел...

Читайте такжеИллюзий нет: какие требования Запад выставил ПорошенкоКак следствие, Украина существенно потеряла доверие в Париже. Фору (реально крутому и проукраинскому дипломату) показательно продлили срок пребывания в должности посла. После него, кстати, приехал посол, который не любил Украину, но это уже другая история.

2) Весна-2012. Опять времена Януковича (да, такой фигни с западными партнерами больше никто не проделывал - только Янукович и Ко и нынешняя власть). МИД начинает комплексную и открытую и закулисную, борьбу с тогдашним послом ЕС в Украине Пинту Тейшейрой. Ошибки истории с Фором учли, и действовали преимущественно за кулисами. Боролись восторженно, творчески, по нескольким фронтам.

Тейшейра, правда, и без того завершал свою каденцию, но война Киева против него доказала многим в Брюсселе, что он был хорошим послом. Но некоторых, вроде профильного комиссара, который очень тесно работал с Клюевым, удалось убедить в обратном.

Как следствие, Тейшейра все равно после отъезда хорошо устроился, но участники той травли в целом считали, что преуспели.

То, что послом Украины в Брюсселе тогда был Елисеев, прошу считать совпадением и случайностью.

Как бы кому-то объяснить, что США - это вовсе не ЕС, и даже, если между американскими партиями есть конфликты, то это еще не повод для нас воевать с их системой. Даже, если в какой-то момент мы кому-то из американцев этой войной поможем - это не отменяет ложности тактики.

Но, боюсь, уже поздно объяснять...