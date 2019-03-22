Почему новый контракт главы Нафтогаза еще подозрительней старого

Андрей Коболев / УНИАН

Ах, как не хочется руководству НАК Нафтогаза и его наблюдательному совету покидать свои должности! Не хочется настолько, что "гибкость" их позиции прекратила иметь ограничения.

Ну скажите на милость - как может быть так, что некогда "бескомпромиссная" группа вдруг взяла и согласились на все условия Гройсмана? Уже и зарплата в два раза меньше хороша, уже и бонусов не будет, уже и внутреннюю добычу нарастят, уже и согласны отчитываться перед своим акционером в лице Кабмина. В общем, согласны на все, что не попроси.

Вот эта самая "согласительность" и безудержное "одобрямс" со стороны высшего руководства НАКа вызывает больше вопросов, чем их предыдущая "жесткая и неуступчивая" позиция.

Во-первых, получается, что уже несколько лет украинские налогоплательщики переплачивали за "труды" наемных менеджеров НАКа. И сумма переплаты составляет сотни миллионов гривен в год. И, если это так, то можно ли возместить эти убытки? Может быть, можно было попробовать "уговорить" вернуть хотя бы премиальные? И почему они были взяты на работу тогда и на таких условиях? Кто занимался "подбором персонала"?

Во-вторых, почему Набсовет так резко смягчил свою позицию? У них-то какой интерес? Просто комфортно работать с тем, с кем ты работал раннее? Или есть какие-то более скрытые и глубокие причины?

Читайте такжеКабмин проиграл Коболеву, но главные потери еще впередиКак минимум, было бы неплохо увидеть их собственную компенсацию. И не имеем ли мы дело с традиционным "ужасом корпоративного управления", когда Набсоветом руководит (а еще лучше сказать "держит на крючке") взятый им на работу наемный менеджер. Обычно только глупец не признает своих ошибок, но все же набсоветы их – как правило - не признают. А здесь уж очень странно получается. Взяли и признали.

В-третьих, почему такое рвение у топ-менеджеров НАКа "помочь компании" и остаться руководить ею даже несмотря на их "публичную порку" и заявления о том, что именно такая компенсация у них и должна быть "иначе все бросим и тогда сами справляйтесь".

Гройсман "воспользовался" моментом и заложил в контракт с новым старым главой все то, что озвучивал раннее для любого реально нового руководителя. Поэтому Гройсман должен был остаться индифферентным к любому руководителю НАКа. К любому, но не к старому. Что повлияло на его позицию? Уж не давит ли кто-то на премьера? Что опять-таки несложно предположить, учитывая те неспокойные времена, которые переживает страна, находящаяся на пике своего политического цикла.