Работу оставим, зарплату – нет: с Коболевым продлили контракт

Коболеву продлили контракт / Зеркало недели

Кабмин продлил контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым на год, о чем ранее сообщали СМИ. Впрочем, есть и неприятный для него нюанс: зарплату Коболеву сократят вдвое.

"Мы примем решение, проведя консультации, продлить контракт с правлением на новых условиях на год. С ежемесячным отчетом о достижении целей. Если цели достигнуты не будут, это будет основанием для разрыва контракта", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства 20 марта.

Премьер назвал три базовых требования к Коболеву: "Первое – сертифицированный оператор ГТС с 1 января 2020 года, второе – увеличение добычи газа для достижения энергонезависимости и третье – отсутствие у нового менеджмента заоблачных бонусов, вознаграждений, а заработная плата должна быть как минимум вдвое меньше, чем сегодня".

По его словам, набсовет НАК с этими предложениями согласился.

Ранее украинцам разрешили меньше платить за газ: названа дата. Нафтогаз снизил цену на газ для населения и промышленных потребителей.

При этом Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

Напомним, Коболев возмутился конкурсом на нового главу Нафтогаза. По мнению руководителя НАК, у правительства нет законных оснований объявлять такой конкурс.

Как сообщалось, премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.